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Alerta de tsunami en Japón tras un potente terremoto de magnitud 7.5

El terremoto, con una magnitud preliminar de 7.5, se produjo frente a la costa de Sanriku, en el norte de Japón, alrededor de las 4:53 de la tarde a una profundidad de unas 6 millas bajo la superficie del mar.

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Un potente terremoto sacudió este lunes la costa norte de Japón, y la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami en la región.

La agencia informó que el sismo, con una magnitud preliminar de 7.5, se produjo frente a la costa de Sanriku, en el norte de Japón, alrededor de las 4:53 de la tarde a una profundidad de unas 6 millas bajo la superficie del mar.

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El temblor fue lo suficientemente fuerte como para sacudir grandes edificios incluso en Tokio, situado a cientos de millas de distancia. El gobierno afirma haber activado un equipo de gestión de crisis.

La agencia informó que se había detectado un tsunami de unos 2.6 pies en el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, y que se registró un tsunami más pequeño de 1.3 pies) en otro puerto de la prefectura.

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La agencia instó a los residentes en la región a alejarse de inmediato de la costa o de orillas de ríos y a refugiarse en terrenos más
altos. También advirtió a las personas en la zona sobre posibles réplicas durante aproximadamente una semana.

La prefectura de Iwate emitió avisos de evacuación no vinculantes a los residentes en 11 localidades.

Alerta por tsunami de hasta 10 pies en Japón

Además de la alerta de tsunami en Iwate y Aomori, al norte, y el sureste de Hokkaido, la agencia también emitió un aviso de tsunami más leve para las costas de Miyagi y Fukushima, al sur del epicentro.

Japón es uno de los países sísmicamente más activos del mundo, ya que se encuentra sobre cuatro grandes placas tectónicas en el borde occidental del Anillo de Fuego del Pacífico.

El archipiélago, con una población de unos 125 millones de, suele registrar alrededor de 1,500 sismos cada año y concentra aproximadamente el 18% de los terremotos del planeta.

La gran mayoría son leves, aunque los daños que causan varían según su ubicación y la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre.

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Han pasado 15 años desde que un terremoto de magnitud 9.0 y un tsunami el 11 de marzo de 2011 devastaron partes del norte de Japón, causaron más de 22,000 muertes y obligaron a casi medio millón de personas a huir de sus hogares, la mayoría de ellas debido a los daños del tsunami.

Unas 160,000 personas huyeron de sus hogares en Fukushima debido a la radiación expulsada por la central nuclear Fukushima Daiichi, golpeada por el tsunami. Unas 26,000 de ellas no han regresado porque se reasentaron en otros lugares, sus ciudades natales siguen siendo zonas restringidas o tienen preocupaciones persistentes sobre la radiación.


Con información de AP y AFP

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