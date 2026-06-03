Lionel Messi Lionel Messi: el genio del futbol conquista el Princesa de Asturias de los Deportes 2026 Messi es el tercer futbolista que recibe este reconocimiento y lo hacer días antes de jugar su última Copa del Mundo

Video Sorprende el parte médico preliminar de la lesión de Messi

Escuchar que Lionel Messi ha ganado un nuevo trofeo dejó de ser noticia de primera plana hace más de una década; el triunfo, para el argentino, se convirtió hace tiempo en un hábito de la rutina diaria. Sin embargo, el anuncio global de este miércoles no celebra un gol de último minuto ni una copa levantada en algún estadio mundialista.

Hoy, España ha vuelto a encumbrar al futbolista, otorgándole el prestigioso Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un galardón que trasciende el marcador para instalarlo definitivamente en el catálogo de las humanidades y la cultura global.

PUBLICIDAD

solo unos días de comenzar el que será su histórico sexto Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, Messi —actualmente concentrado con la selección argentina en Kansas City— recibe un reconocimiento que hasta ahora solo compartían dos de los grandes del balompié español: Iker Casillas y Xavi Hernández. El premio cruza el Atlántico para reconocer la huella humana de un hombre que se marchó de Rosario siendo un niño con problemas de crecimiento y que hoy es un gigante.

El jurado en Oviedo, presidido por la legendaria nadadora Teresa Perales, no dudó. Entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades, eligieron al "10" por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria", pero haciendo un énfasis crucial en su "formidable y continuada labor solidaria" para garantizar educación y salud a los niños más desfavorecidos del planeta. En un deporte que a menudo devora a sus ídolos en la hoguera de la vanidad, el fallo del jurado rescata algo más escaso: "su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo".

El regreso a España

El próximo mes de octubre, el Teatro Campoamor de Oviedo vestirá sus mejores galas para la ceremonia solemne presidida por los Reyes de España y la princesa Leonor. Allí, Messi recibirá la icónica escultura de Joan Miró, un diploma y una dotación de 50,000 euros que, para un atleta de su escala financiera, es un símbolo estrictamente espiritual. Ahí Messi será la nota que no encaja; al lado de figuras de las artes y las ciencias, siempre un futbolista se ve un poco raro. Pero Messi estará ahí, seguramente con su expresión tímida y esa sonrisa que siempre denota nerviosismo e incomodidad, haciendo notar que no es su espacio; su espacio siempre será frente al arco.

PUBLICIDAD