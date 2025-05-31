Hamas propone modificaciones al plan de cese al fuego en Gaza hecho por EEUU

Video El momento en que una niña de 6 años escapa de una escuela en llamas tras ataque israelí en Gaza

Hamás está buscando enmiendas a la última propuesta de alto el fuego de EEUU para Gaza, dijo el sábado a Associated Press un alto funcionario del grupo, mientras palestinos hambrientos en Gaza detenían y vaciaban decenas de camiones con ayuda humanitaria.

El funcionario de Hamás, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las negociaciones, dijo que las enmiendas propuestas se enfocan en “las garantías de EE.UU., el momento de la liberación de rehenes, la entrega de ayuda y la retirada de las fuerzas israelíes”.

Una declaración separada de Hamás dijo que la propuesta apunta a un alto el fuego permanente, una retirada total de Israel de Gaza y el flujo garantizado de ayuda. Indicó que se liberarían 10 rehenes vivos y los cuerpos de otros 18 “a cambio de un número acordado de prisioneros palestinos”.

Funcionarios israelíes han aprobado la propuesta estadounidense para un alto el fuego temporal en la guerra, que ya lleva casi 20 meses. El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que los negociadores están cerca de lograr un acuerdo.

El alto el fuego detendría los combates durante 60 días, permitiría la liberación de algunos de los 58 rehenes que aún se encuentran en Gaza a cambio de prisioneros palestinos, e incluiría ayuda alimentaria urgente y otro tipo de asistencia, según dijeron funcionarios de Hamás y Egipto bajo condición de anonimato.

Aumenta la desesperación dentro de Gaza

Un niño palestino que resultó herido en un ataque aéreo israelí es llevado a un hospital, el viernes 30 de mayo de 2025, en Ciudad de Gaza. (AP Foto/Jehad Alshrafi) Imagen Jehad Alshrafi/AP



Palestinos en Gaza bloquearon y descargaron 77 camiones con alimentos, informó el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFP, por sus siglas en inglés), a medida que el hambre se agrava tras el bloqueo de meses impuesto por Israel. El WFP dijo que la ayuda, en su mayoría harina, fue tomada antes de que los camiones pudieran llegar a su destino.

Un testigo en la ciudad sureña de Jan Yunis, que habló bajo anonimato por temor a represalias, dijo a AP que el convoy de la ONU fue detenido en una barricada improvisada y descargado por miles de civiles desesperados.

El bloqueo de casi tres meses en Gaza ha llevado a su población de más de 2 millones al borde de la hambruna. Aunque en los últimos días Israel permitió el ingreso de algo de ayuda, las organizaciones humanitarias aseguran que sigue siendo insuficiente.

El organismo militar israelí encargado de coordinar la ayuda en Gaza, COGAT, dijo que en la última semana ingresaron 579 camiones con ayuda. La ONU había reportado que durante el anterior alto el fuego, antes de que Israel reanudara los bombardeos, ingresaban 600 camiones diarios.

El WFP dijo que el temor a la hambruna en Gaza es alto. “Necesitamos inundar las comunidades con alimentos en los próximos días para calmar la ansiedad y reconstruir la confianza de que llegará más ayuda”, dijo en un comunicado, añadiendo que tiene más de 140,000 toneladas métricas de alimentos —suficientes para alimentar a los gazatíes durante dos meses— listas para ingresar.

La ONU dijo a comienzos de mes que las autoridades israelíes los han obligado a usar rutas no seguras en zonas controladas por el ejército israelí en el este de Rafah y Jan Yunis, donde hay presencia de bandas armadas y se han detenido camiones.

Ataques, bandas y falta de protección dificultan la distribución de la ONU

Un documento interno compartido con grupos humanitarios sobre incidentes de seguridad, visto por AP, indica que hubo cuatro saqueos a instalaciones en tres días al final de mayo, sin contar el del sábado.

La ONU asegura que no ha podido introducir suficiente ayuda debido a los combates. El viernes, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo que solo se recogieron cinco camiones del lado palestino del cruce de Kerem Shalom, y los otros 60 tuvieron que regresar por la intensidad de los enfrentamientos.

Una nueva fundación respaldada por EE.UU. e Israel comenzó esta semana a operar en Gaza, distribuyendo alimentos en varios puntos, en un despliegue caótico.

Israel dice que la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) eventualmente reemplazará las operaciones de ayuda que la ONU y otros han llevado a cabo durante casi 20 meses de guerra. Asegura que el nuevo mecanismo es necesario, acusando a Hamás de desviar grandes cantidades de ayuda. La ONU niega que haya desvíos significativos.

La GHF trabaja con contratistas armados, los cuales, según dice, son necesarios para distribuir la comida de forma segura. Grupos de ayuda la acusan de militarizar la asistencia.

Bombardeos israelíes matan al menos a 60 personas

Israel continuó su campaña militar en Gaza, informando que atacó decenas de objetivos en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud de Gaza indicó que al menos 60 personas murieron por bombardeos israelíes en ese lapso.

El ministerio señaló que tres personas murieron por disparos israelíes en Rafah la madrugada del sábado. Otras tres —padres e hijo— murieron cuando su coche fue alcanzado en Ciudad de Gaza. Otro bombardeo israelí destruyó un segundo vehículo en la misma ciudad, matando a cuatro personas. Un ataque adicional golpeó una tienda que albergaba desplazados en Jan Yunis, matando a seis personas, según Weam Fares, vocero del Hospital Nasser.

El ejército israelí dijo que varios proyectiles lanzados desde Gaza cayeron en áreas abiertas.

La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó Israel, matando a unas 1,200 personas —en su mayoría civiles— y tomando a 250 rehenes. De ellos, 58 permanecen en Gaza. Israel cree que 35 están muertos, y el primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que existen “dudas” sobre el destino de varios más.

Los bombardeos israelíes han matado a más de 54,000 residentes de Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud gazatí, que no distingue entre civiles y combatientes en su conteo.