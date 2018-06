Este niño de 5 años murió porque dependía de una máquina para vivir y le cortaron la luz por una deuda

“Ese día llamé muchas veces a Edesur para informarles que yo tenía a mi nene electrodependiente y la respuesta de ellos fue que yo tenía una deuda y que no me podían decir cuándo iba a venir la luz", afirmó la madre ante los medios .

Deuda de unos $2,200

Según explicó, le llegó una factura de 60,000 pesos argentinos (unos 2,200 dólares), una cantidad que no podía abonar. "No tengo las condiciones de vida para pagar esa cantidad de plata", se justificó. Tras el accidente, "hubo que gastar muchísima luz", continuó.

"Antes de que le pasara el accidente a Valentino, acá se gastaba $1,500 en luz (55 dólares). Después del accidente, cuando lo traje para la casa, venía a $6,000 (220 dólares) por mes, eso ya no lo podía pagar", añadió.

Por eso, sigue afirmando que lo sucedido es culpa de la compañía. “Se negaban a decirme a qué hora iba a venir la luz. Cerca de casa había una cuadrilla (un equipo técnico), pasé, hablé con ellos y les dije que tenía un nene electrodependiente y me decían que había que esperar hasta que venga la luz”, añadió.



Como no obtuvo respuesta, y el tiempo pasaba, llegó a usar el teléfono de otros familiares que no debían dinero a la compañía. Pero nada: "También llamé con el número de cliente de mi abuela, de mi tío y hasta de un vecino, pero no logré nada”.