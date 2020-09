¿Mintió Kamala Harris al decir que fue parte del polémico programa de buses escolares en 1969?

¿La candidata demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris comenzó la escuela en 1970, lo cual demuestra que no la trasladaban en autobús en Berkeley, California, durante la década de 1960, como ella afirma? No, eso no es cierto. El distrito escolar de Berkeley confirmó que su escuela primaria estuvo segregada hasta 1968 y que a Harris la trasladaban en autobús a la escuela en 1969 cuando estaba en preescolar.