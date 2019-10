Un profesor preparaba una clase en una iglesia en Dallas, el tornado derrumbó el edificio y las paredes le cayeron encima

No logró llegar a la oficina. Comenzó a sentir los golpes de las puertas de la iglesia, que se despegaban de su base y los vidrios que comenzaban a quebrarse. Mientras corría, un pedazo del techo le cayó a unos pasos: "No tuve tiempo de esconderme debajo del altar. La pared del pasillo me pegó y me cayó todo encima. Yo tenía suficiente espacio en el hueco", dice. Logró salir de los escombros arrastrándose por un orificio que quedó entre el amasijo de cemento y metal. Al salir notó que no quedaba nada. Calcula que fueron 10 segundos los que tardó el tornado en derrumbar por completo la estructura.