Las tormentas golpean el centro-norte de EEUU con más tornados, granizo y vientos: un centro de FedEx quedó destruido

Dos tornados atravesaron el martes por la noche la ciudad de Portage, cerca de Kalamazoo, donde destruyeron casas y edificios comerciales, incluido un centro de FedEx donde 50 personas quedaron atrapadas.

Por:
Univision y AP
Video Al menos un muerto, varios heridos y destrucción: los estragos del mal tiempo en el centro del país

Las fuertes tormentas seguían golpeando la región centro-norte de Estados Unidos este miércoles con intensos aguaceros, vendavales y tornados, que según los meteorólogos podrían extenderse a más regiones.

Se identificaron tornados después del anochecer en zonas de Michigan, Indiana y Ohio. Algunas zonas de Illinois, Kentucky y Missouri estaban también bajo aviso de tornado, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Mientras las tormentas continuaban antes del amanecer del miércoles, el NWS en Pittsburgh advirtió que un tornado en el noreste de Ohio podría llegar a Pennsylvania. Partes de Virginia Occidental también estaban bajo alerta de tornado.

Horas antes, en el suroeste de Michigan, dos tornados atravesaron el martes por la noche la ciudad de Portage, cerca de Kalamazoo, donde destruyeron casas y edificios comerciales, incluido un centro de FedEx que quedó destrozado.

En un primer momento, no se reportaron heridos graves, aunque las autoridades de la ciudad dijeron en una nota de prensa que los tornados habían dejado sin electricidad a más de 20,000 personas. La mayoría se quedaría sin luz hasta el miércoles por la noche, señalaron.

Un tornado deja a unas 50 personas atrapadas en un centro de FedEx

En un momento dado, unas 50 personas se quedaron atrapadas dentro del centro de FedEx debido al corte de electricidad, aunque la vocera de la compañía, Shannon Davis, dijo el martes por la noche que “todos los miembros del equipo están a salvo y localizados”.

Las tormentas del martes se produjeron al día siguiente de que zonas del centro de Estados Unidos fueran golpeadas por aguaceros, fuertes vientos, granizo y tornados. Tanto las Grandes Llanuras como la región centro norte han sufrido tornados esta primavera.

Camiones de FedEx se ven ante un centro dañado de FedEx tras el paso de un tornado en Portage, Michigan, el martes 7 de mayo de 2024. (Brad Devereaux/Kalamazoo Gazette via AP)
Imagen Brad Devereaux/AP
Imagen Brad Devereaux/AP


El lunes por la noche, un tornado letal en Oklahoma golpeó la pequeña población de Barnsdall, de 1,000 habitantes. Al menos una persona murió y otra fue dada por desaparecida. Docenas de casas quedaron destruidas.

Imágenes aéreas mostraban viviendas reducidas a montañas de escombros y otras con los tejados arrancados. El tornado lanzó vehículos por los aires, derribó tendidos eléctricos y arrancó ramas y cortezas de los árboles de la localidad. Una planta manufacturera de cera de 160 acres en la población también sufrió daños graves.

Fue el segundo tornado que sufrió Barnsdall en cinco semanas: el 1 de abril, un meteoro con vientos de 90 a 100 millas por hora dañó casas y derribó árboles y postes eléctricos.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, visitó las localidades dañadas el martes y dijo que los investigadores estimaban que el tornado había alcanzado las 200 mph. Stitt declaró que había acordado con líderes legislativos reservar 45 millones de dólares del presupuesto de este año para ayudar a las poblaciones dañadas por la tormenta.

“La gente de Oklahoma es resiliente”, dijo Stitt, “y vamos a reconstruir”.

