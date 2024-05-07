Un tornado arrasa un pueblo de Oklahoma y deja un muerto: las tormentas siguen azotando el centro de EEUU

Video Al menos un muerto, varios heridos y destrucción: los estragos del mal tiempo en el centro del país

La serie de poderosas tormentas que han azotado el centro de Estados Unidos dieron pie a la formación de varios tornados, uno de los cuales destruyó casas y derribó árboles y líneas eléctricas en Barnsdall, un pequeño pueblo de unos 1,000 habitantes ubicado a unas 40 millas al norte de Tulsa, Oklahoma, donde se reportó al menos un muerto.

El sheriff del condado de Osage, Eddie Virden, confirmó que al menos una persona había fallecido en Barnsdall víctima de uno de los al menos quince tornados reportados por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS)

El NWS advirtió en un boletín publicado en la mañana de este martes que continúa el peligro de tornados y granizos muy grandes, aunque la amenaza se trasladaba hacia el este, en el valle del Ohio y el sur del país. Al menos ocho millones de personas estaban afectadas por el aviso en la mañana de este martes.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) del NWS emitió un aviso de riesgo de tormentas graves (nivel 3 de 5) en partes de Indiana, el oeste de Ohio y el norte y centro de Kentucky hasta el miércoles por la mañana. El riesgo asociado a estas tormentas son las rachas de viento, el granizo y unos pocos tornados.

El miércoles, cuando la segunda ola de baja presión salga de las Llanuras del Sur hacia el valle medio/bajo del Mississippi, se espera que la tormenta deje aguaceros sobre partes de Oklahoma, una pequeña parte de Texas, Missouri, Arkansas, Kentucky, el sureste de Illinois, el sur de Indiana, Tennessee y una pequeña parte de Mississippi.

Por lo tanto, el SPC emitió un aviso también nivel 3/5 de tormentas eléctricas severas en partes de los valles de Ohio/Tennessee, el valle medio/bajo del Mississippi y las Llanuras del Sur de miércoles a jueves por la mañana. Habrá una amenaza adicional de tornados de EF2 a EF5 sobre partes del valle medio del Mississippi y los valles de Ohio/Tennessee.

Los vientos están siendo creados por un sistema de baja presión al norte de Colorado que también está arrastrando humedad del golfo de México, alimentando el riesgo de condiciones meteorológicas adversas en las llanuras, según la oficina del área de Denver del Servicio Meteorológico Nacional. Colorado no corre riesgo de sufrir tornados ni tormentas eléctricas.

Mientras tanto, las inundaciones en el área de Houston comenzaron a retroceder el lunes después de que días de fuertes lluvias en el sureste de Texas dejaran vecindarios inundados y provocaran cientos de rescates por inundaciones.

Un tornado golpea Oklahoma

En Barnsdall, las emisoras de televisión locales mostraron cómo las fuerzas del orden y los residentes inspeccionaban los daños mientras continuaban las fuertes lluvias y los relámpagos.

El NWS de Tulsa había advertido más temprano en la noche que “un tornado grande y potencialmente mortal” se dirigía hacia Barnsdall, con ráfagas de viento de hasta 70 mph. El meteorólogo Brad McGavock dijo que la información sobre el tamaño del tornado y qué tan lejos viajó no estaba disponible de inmediato el lunes por la noche.

Las tormentas comenzaron el lunes temprano con ráfagas de viento y lluvia. Pero después del anochecer, se observaron tornados bordeando el norte de Oklahoma. En un momento de la tarde, una tormenta en la pequeña ciudad de Covington había “producido tornados intermitentemente durante más de una hora”, dijo el NWS.

En Kansas, algunas áreas fueron azotadas por granizo del tamaño de una manzana y de 3 pulgadas de diámetro.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Estado de Oklahoma, que coordina la respuesta a las tormentas desde un búnker cerca del Capitolio estatal, permanece activado tras las tormentas mortales del fin de semana pasado.

Con información de AP.