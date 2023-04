Un monstruoso sistema de tormentas y tornados deja 7 muertos en varios estados

Algunas personas se apresuraron a levantar la parte derrumbada del techo y sacar a la gente de entre los escombros, dijo Lewellyn, quien no resultó herida. “Sacaron a alguien de entre los escombros y me senté con él, le tomé la mano y le dije: ‘Va a estar bien’. Realmente no sabía mucho más qué hacer”.