Las fuertes tormentas causan estragos en el sur de EEUU: hay 1 muerto en Mississippi

Video Casas destruidas, calles inundadas y bolas de granizo: los estragos del mal tiempo en Texas

Las intensas tormentas a las que se les atribuye la muerte de una persona en Mississippi generaron un tornado que destruyó construcciones el miércoles en una ciudad de Louisiana e inundaron calles en Nueva Orleans con una larga lluvia que paralizó el tráfico y sobrecargó su anticuado sistema de drenaje.

El mal tiempo se extendió por buena parte de la región del golfo de México, con reportes de daños desde Texas hasta la franja noroccidental de Florida.

PUBLICIDAD

Más de 30,000 viviendas y negocios se quedaron sin luz el miércoles en la noche en el distrito de Tammany, Louisiana, donde un tornado azotó la ciudad de Slidell, ubicada a 30 millas al noreste de Nueva Orleans.

El tornado desprendió tejados de algunos edificios y provocó derrumbes parciales en otros, tanto dentro como en las inmediaciones de esa localidad de unos 28,000 habitantes. El personal de emergencias tuvo que rescatar a personas que quedaron atrapadas en un edificio residencial que sufrió daños graves, según las autoridades.

En una conferencia de prensa por la noche, el alcalde de Slidell, Greg Cromer, calculó que unos 75 hogares y negocios resultaron dañados en la ciudad. El presidente del distrito, Mike Cooper, dijo que, según sus estimados, cientos de viviendas sufrieron daños en la periferia.

Un video policial mostraba calles cubiertas con ramas de árboles y jardines anegados que se asemejaban a los pantanos de Louisiana. Fuera de un restaurante McDonald's, un vehículo estaba volcado, los postes de luz se encontraban inclinados y los reconocibles arcos dorados del restaurante quedaron maltrechos.

Un vehículo yace volcado en el estacionamiento de un McDonald's después de que un aparente tornado tocó tierra el miércoles 10 de abril de 2024, en Slidell, Louisiana. (Scott Threlkeld/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate vía AP) Imagen Scott Threlkeld/AP

“Nunca antes había hablado tanto con Dios en mi vida”, dijo Robin Márquez tras resguardarse con otros colegas de trabajo en una construcción de dos pisos que perdió el techo y sufrió fuertes daños en los muros.

No hubo informes de personas fallecidas ni gravemente heridas en Slidell. El Servicio Meteorológico Nacional publicó el miércoles en redes sociales que, de acuerdo con una revisión inicial de los daños, el área recibió el impacto de un tornado de categoría EF-1, con vientos de entre 86 y 110 mph. Se tienen planeadas más evaluaciones para confirmar la magnitud y la trayectoria del tornado.