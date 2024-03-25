Las tormentas invernales seguirán golpeando EEUU de costa a costa con nieve, frío, viento y riesgo de tornados

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) adelantó que este lunes una importante tormenta invernal continuará dejando fuertes nevadas, vientos y condiciones de ventisca al norte y centro de las Planicies y Alto Medio Oeste hasta el martes por la mañana.

"Se pronostica que se desarrollen tormentas eléctricas severas aisladas o dispersas sobre el Medio Sur y el Valle Bajo del Mississippi el lunes por la tarde y por la noche; los vientos fuertes y los tornados aislados son las principales amenazas", señala un boletín publicado este lunes.

Se esperaba que las nevadas intensas se extendieran del centro y este de Montana hasta las Llanuras norteñas y la parte superior de la región norcentral hasta este lunes. Había más de un 70% de probabilidades de que cayeran al menos ocho pulgadas de nieve desde el centro de Dakota del Sur al nordeste de Minnesota y el noroeste de Wisconsin, señaló el NWS.

Aguaceros y granizos de gran tamaño cayeron el domingo en el sur de California, después de que el NWS predijera rayos y ráfagas de viento de casi 60 millas por hora en las zonas de montaña.

La tormenta de California se movía hacia el sur de Sierra Nevada, donde zonas en torno al lago Tahoe recibieron un pie de nieve y la montaña Mammoth registró hasta 18 pulgadas el domingo por la mañana. El día anterior, el centro de esquí se vio obligado a cerrar varios remontes tras registrar una ráfaga de viento de 91 mph.

Una mujer de 35 años fue rescatada tras verse arrastrada por el crecido río Los Ángeles, según el departamento de bomberos de la ciudad. Fue evacuada por aire a un hospital con lesiones leves e hipotermia.

Accidentes de tráficos, fuertes lluvias, apagones en el Noreste

Cuerpos de policía en el Noreste reportaron cientos de accidentes de tráfico por autos volcados y carreteras heladas, mientras que Washington DC, Baltimore, Filadelfia y Boston sufrieron fuertes lluvias e inundaciones.

Miles de valientes en Nueva Inglaterra pasaron el domingo paleando nieve después de que una fuerte ventisca dejara más de dos pies en algunas zonas durante el fin de semana, lo que provocó accidentes de tráfico, derribó tendidos eléctricos y árboles y dejó a cientos de miles de personas sin luz, algunos quizá durante días, en Vermont, Nueva Hampshire y la mayor parte de Maine.

"Los daños a árboles, postes y cables fueron significativos durante la noche del sábado, y nuestros evaluadores están haciendo un balance de los daños hoy para que podamos comenzar a restaurar la energía a nuestros clientes lo más rápido y seguro posible", dijo el domingo portavoz de Central Maine Power, Jon Breed. La madrugada de este lunes más de 108,000 clientes permanecían sin corriente en ese estado, según la web de monitoreo PowerOutage.us.

En Portland, Maine, funcionarios de la ciudad abrieron un centro de calentamiento en la Escuela Comunitaria East End para residentes sin electricidad pudieran mantenerse cálidos, cargar aparatos electrónicos o dormir, desde el domingo hasta el lunes por la mañana.

Otros 54,000 clientes se quedaron sin electricidad en New Hampshire. El Departamento de Seguridad de New Hampshire anunció el domingo que había activado un centro de operaciones de emergencia para ayudar a las comunidades locales a recuperarse de la tormenta, incluidas aquellas con cortes de energía importantes. Hasta la madrugada del lunes quedaban en el estado poco más de 23,000 clientes sin electricidad.

En Nueva York, llegaron a estar sin energía el domingo más de 90,000 usuarios, pero en la madrugada de este lunes solo quedaban poco más de 14,000 todavía sin corriente. Las áreas al norte de la ciudad de Nueva York estuvieron entre las más afectadas.



En la ciudad de Nueva York, las inundaciones paralizaron el servicio de metro, cerraron parte de Cross Island Parkway y atraparon a automovilistas en carreteras inundadas a través de Central Park, donde cayeron más de 3.5 pulgadas de lluvia. En la Quinta Avenida, un árbol gigante cayó sobre varios coches, lo que provocó el cierre de la carretera.

En Lodi, Nueva Jersey, las inundaciones del río Saddle inundaron las carreteras cercanas.

La combinación de aguanieve, lluvia helada y nieve intensa y húmeda que derribó árboles y líneas eléctricas también provocó cientos de vuelos retrasados y cancelados en los aeropuertos de la zona.

