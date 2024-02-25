Cómo estos aviones comerciales volaron a 800 millas por hora: ¿rompieron la barrera del sonido?

Video Así fue el escalofriante aterrizaje de un avión en medio de los fuertes vientos de una tormenta

Los vuelos comerciales suelen viajar a entre 500 y 600 millas por hora, pero el pasado fin de semana fuertes vientos impulsaron a varios aviones y les permitieron alcanzar o incluso superar las 800 millas por hora y llegar mucho antes a su destino.

La velocidad del sonido es de unas 767 millas por hora y varios aviones tuvieron a su favor estos fuertes vientos de hasta 265 millas por hora.

PUBLICIDAD

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), este fenómeno estuvo provocado por las llamadas 'corrientes de chorro', bandas relativamente estrechas de vientos fuertes en los niveles superiores de la atmósfera en las que los vientos soplan de oeste a este y que suelen ser más potentes durante el invierno en ambos hemisferios.

Vuelos impulsados por vientos de cola

Esa velocidad de vientos casi récord de 265 millas por hora fue la segunda más alta registrada en la región desde que comenzaron a archivarse estos datos, de acuerdo con el Servicio Meteorológico del área de Washington DC-Baltimore. La más alta hasta el momento fue de 267 millas por hora, registrada el 6 de diciembre de 2002.

"Para aquellos que vuelen hacia el este en ese avión, habrá bastante viento de cola", advertía el NWS en la red X y, en efecto, el vuelo 22 de pasajeros de Virgin Atlantic que volaba desde Washington DC a Londres llegó con 45 minutos de antelación a su destino.



Otro vuelo, el vuelo 64 de United Airlines volando desde Newark, Nueva Jersey, hasta Lisboa, Portugal, el pasado sábado logró alcanzar las 832 millas por hora y llegó 20 minutos antes.

También el vuelo 120 de American Airlines de Filadelfia a Doha, Catar, alcanzó una velocidad máxima de 840 millas por hora, que lo ubica entre las mediciones más altas desde que se tienen registros. Además, dos vuelos de British Airways también fueron impulsados por este fenómeno, lo cual les permitió llegar antes a sus destinos.

PUBLICIDAD

Expertos aseguran que el cambio climático está provocando vientos más fuertes dentro de las corrientes de chorro, lo cual ayuda a los vuelos que viajan hacia el este, pero a la vez pueden ocasionar problemas para los aviones que vuelan al oeste, que pueden enfrentar turbulencias y vientos en contra más fuertes.

¿Rompieron la barrera del sonido?

Aunque esos aviones llegaron a alcanzar velocidades por encima de la velocidad del sonido (de 767 millas por hora), eso no quiere decir que el avión haya roto la barrera del sonido, explica un reporte de The Washington Post.

Aunque su velocidad respecto a la tierra, que combina la velocidad real del avión con el empuje adicional del viento, sea mayor que la del sonido, eso no quiere decir que el avión como tal haya superado la velocidad del sonido, ya que se seguía moviendo en el aire circundante a su velocidad de crucero normal. Es decir, ese aire circundante se estaba moviendo más rápido y lo impulsaba, explica el reporte de The Washington Post.

Una pasajera que viajaba a bordo del vuelo 22 de Virgin Atlantic ese día dijo al medio The Daily Mail que incluso cuando se alcanzó el pico de velocidad “no se detectó nada diferente en la cabina”. “Hubo algunos breves momentos de turbulencia, pero el capitán nunca encendió la señal de abrocharse el cinturón. Por nuestra llegada anticipada estuvimos dando vueltas alrededor de Heathrow a la espera” de que les autorizaran a aterrizar, explicó.

PUBLICIDAD

Mira también: