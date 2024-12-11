Un río atmosférico con riesgo de bomba ciclónica amenaza con provocar caos en el Noreste

Video ¿Cuáles son los efectos de una ‘bomba ciclónica’? Científicas te explican

La costa este de Estados Unidos enfrenta a partir de este miércoles una racha de complicaciones meteorológicas con lluvias, viento y un potencialmente peligroso mal tiempo invernal, en parte debido a un río atmosférico y al posible desarrollo de un ciclón bomba.

Lugares como el oeste de Maine podrían sufrir lluvias heladas, aguaceros, temperaturas inusualmente altas y vientos dañinos, todo en el lapso de un día, dijo Derek Schroeter, un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

Las fuertes lluvias y vientos durarán hasta la noche de este mismo miércoles en muchas áreas, y es posible que haya inundaciones en algunas localidades, dijeron los meteorólogos.

Las empresas de servicios públicos también se estaban preparando para posibles cortes de energía debido a los daños causados por vientos que podrían superar las 60 mph en algunas áreas.

Uno de los factores clave que impulsan el mal tiempo es un río atmosférico, que es una larga franja de vapor de agua que puede transportar humedad desde los trópicos a áreas más al norte, dijo Schroeter, que tiene su base en Gray, Maine.

Video Contiene hasta dos veces más agua que el río Amazonas: te explicamos qué es un río atmosférico y por qué es peligroso



La tormenta tiene la capacidad de golpear duramente a Nueva Inglaterra porque podría aprovechar la humedad del océano Atlántico frente a la costa sureste y transportarla a lugares como Maine. El estado se estaba preparando para una "tormenta multifacética" que podría traer de dos a tres pulgadas de lluvia en algunas áreas, dijo Schroeter.

"Vamos a estar atentos a la posibilidad de inundaciones repentinas y fuertes aumentos en los arroyos a medida que las temperaturas suban a los 50 grados (10-15 grados Celsius)", agregó.

El peligro de un "ciclón bomba" en el Noreste

Los meteorólogos también dijeron que la tormenta tenía el potencial de incluir un proceso que los meteorólogos llaman bombogénesis, o un "ciclón bomba". Se trata de la rápida intensificación de un ciclón en un corto período de tiempo y tiene la capacidad de traer fuertes lluvias.

Algunas partes del noreste ya se estaban preparando para el mal tiempo. En Maine, algunas escuelas operaron con retraso el martes, que comenzó con unos pocos centímetros de nieve. Una alerta de inundación para Vermont se extiende desde este miércoles por la tarde hasta el jueves por la mañana.

La ciudad de Montpelier, Vermont, estaba aconsejando a los residentes que se prepararan para inundaciones leves en el área y que elevaran los artículos en los sótanos y áreas bajas que son propensas a inundaciones. La ciudad dijo el martes que ha estado en contacto con el Servicio Meteorológico Nacional y Vermont Dam Safety y "estará monitoreando activamente los niveles del río a medida que pase esta tormenta".

