Tormentas invernales: un tornado sorprende a residentes del norte de California

Video Un tornado sin precedente azota el norte de California: “Pensé que este iba a ser el fin”

Un tornado cerca de un centro comercial en el centro de California arrastró automóviles, arrancó árboles y envió a varias personas al hospital. En San Francisco, las autoridades emitieron la primera advertencia de tornado de la historia.

En otras partes, el mal tiempo azotó áreas de EEUU con condiciones peligrosas que incluyeron fuertes nevadas en el norte del estado de Nueva York, una gran tormenta de hielo en los estados del Medio Oeste y advertencias de clima severo alrededor del lago Tahoe.

La tormenta de hielo que comenzó el viernes por la tarde creó condiciones peligrosas para conducir en Iowa y el este de Nebraska el viernes y el sábado y provocó el cierre temporal de la Interestatal 80 después de que numerosos automóviles y camiones se salieran de la carretera. En el norte del estado de Nueva York, se reportaron más de 33 pulgadas de cerca de Orchard Park, donde suelen producirse nevadas por efecto lago.

En algunos centros de esquí del lago Tahoe cayó más de un pie de nieve y en el centro turístico de Mammoth Mountain, al sur del Parque Nacional Yosemite, se registró una ráfaga de viento de 112 millas por hora, según la oficina del servicio meteorológico en Reno, Nevada. Se esperaban hasta 3 pies de nieve para las cimas de las montañas de Sierra Nevada.

Estaba previsto que la alerta por tormenta invernal expirase a las 10:00 pm del sábado, pero la de avalancha seguía en vigencia hasta esta noche por encima de unos 8,000 pies en la zona del lago Tahoe.

El sábado se cerró un tramo de 80 millas de la Interestatal 80 desde Applegate, California, hasta la línea de Nevada justo al oeste de Reno. La Patrulla de Carreteras de California reabrió la carretera por la tarde para vehículos de pasajeros con cadenas o tracción en las cuatro ruedas y neumáticos para nieve.

Un tornado deja heridos y daños

Un tornado tocó tierra el sábado cerca de un centro comercial en Scotts Valley, California, unas 70 millas al sur de San Francisco, alrededor de la 1:40 pm. El tornado volcó autos y derribó árboles y postes de suministros, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. Varias personas resultaron heridas y fueron llevadas a hospitales, según la Policía de Scotts Valley.

Algunos árboles cayeron sobre autos y calles y dañaron techos en San Francisco. Se estaba evaluando el daño para determinar si la ciudad había sido realmente afectada por un tornado, lo cual no había ocurrido desde 2005, según el servicio meteorológico.

Roger Gass, un meteorólogo de la oficina del servicio meteorológico en Monterey, California, dijo que la alerta por posible tornado en San Francisco era la primera para la ciudad, y señaló que antes del tornado anterior, registrado hace casi 20 años, no se emitió una alerta avanzada.

“Supongo que no había una huella clara en el radar para una alerta en 2005”, dijo Gass, quien no estaba allí en ese momento.

La tormenta de rápido movimiento provocó avisos a la población para que buscara refugio, pero poca gente tiene sótanos en la zona.

“Lo más importante que les decimos a las personas en la ciudad es que pongan tantas paredes entre usted y el exterior como sea posible”, dijo el meteorólogo Dalton Behringer.

Al menos un muerto en el centro norte de EEUU

El mal tiempo en el centro norte del país resultó en al menos una muerte. La Policía del Condado de Washington en Nebraska dijo que una mujer de 57 años murió después de perder el control de su camioneta en la carretera 30 cerca de Arlington y chocar contra un camión que venía en sentido contrario. El otro conductor sufrió heridas leves.

Las empresas anunciaron planes para abrir tarde el sábado, ya que las temperaturas subieron lo suficiente por la tarde para derretir el hielo en la mayoría de los lugares.

“Afortunadamente, un aire más cálido está llegando detrás de esto para hacerlo temporal”, dijo Dave Cousins, un meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Davenport, Iowa.

Decenas de miles de personas en el oeste del estado de Washington perdieron la electricidad el sábado mientras el sistema traía lluvia y vientos racheados, informaron medios de comunicación locales.

