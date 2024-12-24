Al menos un muerto y un desaparecido tras una fuerte tormenta en la costa central de California

Video Malas condiciones climáticas provocan el colapso de un muelle en California: lo que se sabe

Una tormenta azotó este lunes la costa central de California, provocando inundaciones y un fuerte oleaje que atrapó fatalmente a un hombre bajo los escombros de una playa y derribó parcialmente un muelle.

Se esperaba que la tormenta trajera vientos huracanados y olas de hasta 60 pies a medida que ganara fuerza desde California hasta el noroeste del Pacífico. Algunas ciudades de California ordenaron la evacuación de las casas y hoteles frente a la playa a primera hora de la tarde del lunes, ya que los meteorólogos advirtieron que las marejadas de la tormenta seguirían aumentando durante todo el día.

PUBLICIDAD

"Estamos anticipando que lo que viene hacia nosotros es más serio que lo que había esta mañana", dijo Fred Keeley, alcalde de la ciudad de Santa Cruz, donde se derrumbó el muelle.

En Watsonville, a lo largo de la Bahía de Monterey, los socorristas fueron llamados a Sunset State Beach, un parque estatal, alrededor de las 11:30 am del lunes por un hombre atrapado bajo escombros. La oficina del sheriff del condado de Santa Cruz cree que una gran ola lo arrastro hasta allí. El hombre fue declarado muerto en un hospital. Hasta el momento no había sido identificado.

El fuerte oleaje de la tormenta probablemente también arrastró a otro hombre al Océano Pacífico alrededor del mediodía del lunes en Marina State Beach, casi 13 millas al sur de Watsonville, dijeron las autoridades. Las fuertes corrientes y las altas olas obligaron a los buscadores a abandonar sus esfuerzos aproximadamente dos horas después cuando las condiciones empeoraron. Hasta la noche del lunes, el hombre seguía desaparecido.

Más al norte en la Costa Oeste se esperaban condiciones de oleaje peligrosas y olas de hasta 30 pies, desde la costa central de Oregon hasta el suroeste de Washington. Los vientos habrían alcanzado un máximo de 80 millas por hora y una advertencia de oleaje alto estuvo vigente hasta las 10:00 pm del lunes por la noche, dijeron los meteorólogos.

En una publicación en X, la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Portland, Oregon, dijo que "es probable que pase a ser uno de los oleaje más alto de este invierno".

PUBLICIDAD

Tormenta invernal en Santa Cruz: un muelle cayó al agua

En Santa Cruz, el muelle municipal en construcción se derrumbó parcialmente y cayó al océano alrededor de las 12:45 pm, llevándose a tres personas con él. Dos personas fueron rescatadas por los salvavidas y una tercera logró nadar hasta un lugar seguro. Nadie resultó gravemente herido.

Keeley, el alcalde, dijo que esa sección del muelle había sufrido daños con el paso del tiempo. La estructura estaba en medio de una renovación de 4 millones de dólares tras las destructivas tormentas del invierno pasado a unas 70 millas al sur de San Francisco.

Tony Elliot, director del Departamento de Parques y Recreación de Santa Cruz, estimó que alrededor de 150 pies del extremo del muelle cayeron al agua. Permanecerá cerrado indefinidamente.

Algunos de los pilotes del muelle todavía están en el océano y siguen siendo “peligros serios, serios” para los barcos, dijo el alcalde. Cada pilote pesa cientos de libras y está siendo empujado por poderosas olas.

“Estás arriesgando tu vida y la de las personas que tendrían que intentar salvarte al meterte o acercarte demasiado al agua”, dijo la oficina del Área de la Bahía del Servicio Meteorológico Nacional en X.

Mira también: