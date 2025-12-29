Estados Unidos de América Más nieve para el norte de EEUU y drásticos descensos en las temperaturas en el sur por ciclón invernal En el sur del país, los meteorólogos advirtieron sobre tormentas eléctricas severas que se espera que indiquen la llegada de un frente frío intenso tras jornadas de calor récord para la temporada.

Video Más de 100 millones de personas bajo alerta por fuertes vientos: ¿qué zonas se verán afectadas?

La poderosa tormenta invernal que ha afectado a gran parte del país el fin de semana continuará causando estragos esta semana con una mezcla de nieve, hielo, lluvia y fuertes vientos.

“Parte del sistema de tormentas está dejando fuertes nevadas, mientras que otras partes de la tormenta, a lo largo del frente frío, provocan vientos más fuertes y temperaturas mucho más frías a medida que el frente pasa”, declaró Bob Oravec, meteorólogo principal de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.

PUBLICIDAD

“Todos estos fenómenos están relacionados entre sí: diferentes partes del país sufrirán distintos efectos de esta tormenta”.

La nieve y los vientos, cada vez más fuertes, se extendieron el domingo por el Alto Medio Oeste, donde el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la posibilidad de ventiscas y ventiscas que podrían imposibilitar la circulación en algunas zonas.

Pronosticas fuertes nevadas para los Grandes Lagos

Se esperaba que las nevadas superaran los 30 centímetros en partes de la parte alta de los Grandes Lagos, con hasta 60 centímetros en la costa sur del Lago Superior.

Las olas en el Lago Superior probablemente superarán los 25 pies a partir de este lunes, y también se proyectan olas imponentes en los otros Grandes Lagos, dijeron los meteorólogos.

"Desde la infame tormenta Edmund Fitzgerald en 1975, no hemos tenido ningún incidente importante en el lago", dijo Ben Warren, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Marquette, Michigan.

Los pronósticos han mejorado sustancialmente desde que 29 personas perecieron cuando el carguero de hierro Edmund Fitzgerald fue tragado por el Lago Superior el 10 de noviembre de 1975. El servicio meteorológico había pronosticado olas de hasta 4.9 metros poco antes de que el Edmund Fitzgerald se hundiera.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre “peligrosas sensaciones térmicas” de hasta 30 grados Fahrenheit en Dakota del Norte y Minnesota desde el domingo por la noche hasta el lunes.

En el sur, los meteorólogos advirtieron sobre tormentas eléctricas antes de la llegada de un frente frío intenso, a veces llamado "Norte Azul", que traerá una caída repentina de las temperaturas y fuertes vientos del norte que pondrán fin a días de calor récord en la región.

La temporada navideña de nieve en el Alto Medio Oeste y el Noreste llega mientras el calor primaveral continúa en gran parte de la sección central y sur del país en medio de temperaturas récord.

PUBLICIDAD

Atlanta y Dallas sufrirán drásticos descensos de temperatura tras calor récord

La temperatura máxima en Atlanta rondó los 72 °F el domingo, continuando una tendencia al alza tras alcanzar los 78 °F, rompiendo así el récord de temperatura máxima de la ciudad para la Nochebuena, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Se registraron otras temperaturas récord en el sur y el medio oeste los días posteriores a la Navidad. Pero ese calor récord debe llegar rápidamente a su fin con la llegada del frente frío y lluvia a gran parte del sur este lunes, lo que traerá un tiempo mucho más frío para el martes.

Este cambio abrupto reducirá la temperatura mínima en Atlanta a 25 °F para la madrugada del martes. Se espera que las temperaturas más frías en el sur persistan hasta el día de Año Nuevo.

En Dallas, las temperaturas el domingo rondaron los 80 °F y podrían descender hasta los 40 °F. En Little Rock, las temperaturas máximas, de alrededor de 70 °F del domingo podrían descender hasta los 30 °F el lunes.

"Definitivamente estamos volviendo a un patrón más invernal", dijo Oravec.

En los primeros días de la semana se espera que el ciclón produzca fuertes nevadas y ventiscas en el Medio Oeste y los Grandes Lagos, lluvia helada en Nueva Inglaterra, tormentas eléctricas en el este y el sur de EE. UU., y fuertes vientos generalizados.

Se espera que la tormenta se intensifique a medida que avanza hacia el este, obteniendo energía de un fuerte choque entre el aire gélido que se precipita hacia el sur desde Canadá y el aire inusualmente cálido que ha permanecido en el sur de los Estados Unidos, según el Servicio Meteorológico Nacional.

PUBLICIDAD

Esto se produce tras miles de retrasos y cancelaciones de vuelos en las regiones del Noreste y los Grandes Lagos a principios de este fin de semana debido a la nieve, lo que provocó que miles de personas se desplazaran por carreteras y aeropuertos durante el intenso período de viajes entre Navidad y Año Nuevo. Los retrasos y cancelaciones continuaron el domingo.

Al otro lado del país, California estaba experimentando un fin de semana bastante seco después de que poderosas tormentas azotaran el estado con fuertes lluvias, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Mira también: