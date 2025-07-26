Alerta de calor extremo: más de 30 millones sufren las altas temperaturas en el sureste y medio oeste de EEUU

Video Ola de calor en Carolina del Norte: recomendaciones para cuidarte a ti y a tu familia

Autoridades meteorológicas alertaron que al menos 30 millones de personas en distintas regiones del sureste y el medio oeste del país podrían sufrir los estragos de las altas temperaturas pronosticadas para esas regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de calor para una amplia franja de la Costa Este, desde el centro de Florida hasta Virginia, durante gran parte del fin de semana.

PUBLICIDAD

Se pronosticaron temperaturas máximas de entre 30 y 90 °F para el centro de Florida, con índices de calor que podrían alcanzar los 105 y 110 °F. El pronóstico fue similar para Georgia y las Carolinas, hasta Virginia.

Se emitieron alertas de calor extremo para gran parte del este de Carolina del Norte, llegando hasta Raleigh y extendiéndose hasta una parte de Carolina del Sur, incluyendo Myrtle Beach.

Los meteorólogos advirtieron de condiciones de calor peligroso, con temperaturas cercanas o superiores a los 100 °F en algunas zonas el domingo, y temperaturas de hasta 115 °F hasta la noche del domingo.

Cómo puedes protegerte del calor extremo

Beba mucho líquido, permanezca en una habitación con aire acondicionado, evite el sol y manténgase al tanto de sus familiares y vecinos.

El servicio meteorológico recomendó tomar precauciones adicionales al aire libre. Use ropa ligera y holgada.

Intente limitar las actividades intensas a las primeras horas de la mañana o al atardecer. Tome medidas cuando observe síntomas de agotamiento por calor o insolación. Manténgase fresco, hidratado e informado.

El servicio meteorológico indicó que varias áreas metropolitanas importantes del sureste, incluyendo Raleigh y Charlotte, en Carolina del Norte, Greenville-Spartanburg, en Carolina del Sur y Atlanta, en Georgia, podrían enfrentar un riesgo de calor extremo durante varios días, con un alivio mínimo durante la noche.

Añadió que más de 30 millones de personas probablemente se verían afectadas durante el pico de la ola de calor, hasta mediados de semana.

El Medio Oeste también espera un fin de semana caluroso y húmedo. Se emitieron alertas de calor extremo para el este de Nebraska, el oeste de Iowa y el sur de Minnesota. También se pronostica que los índices de calor alcancen los 96 °F el sábado y suban aún más el domingo en Minnesota.

PUBLICIDAD

Y una advertencia de calor extremo está vigente para el área de St. Louis, Missouri, hasta el martes por la noche, con temperaturas máximas de alrededor de 99 F e índices de calor de alrededor de 110 F pronosticados para el lunes y el martes.

Partes de Iowa fueron afectadas por tormentas el sábado por la mañana que arrojaron entre 2 y 5 pulgadas de lluvia en algunas áreas y activaron advertencias de inundaciones repentinas.