¿Viajarás en la semana de Acción de Gracias? Esta es la previsión del tiempo en EEUU para esos días

Si eres una de los millones de personas que planea viajar la próxima semana con motivo del Día de Acción de Gracias que se celebra el jueves, debes saber que la previsión del tiempo para esos días en Estados Unidos podría traer alguna sorpresa no deseada.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la zona de las Grandes Llanuras del Sur tendrá el lunes abundante humedad que se desplazará hacia el norte, lo que provocará fuertes aguaceros y tormentas eléctricas generalizadas.

Este fenómeno se debilitará a lo largo del martes, mientras que el miércoles llegará un sistema de tormentas a las Grandes Llanuras del Norte y el Alto Medio Oeste.

Es probable que se produzcan lluvias de moderadas a fuertes y tormentas eléctricas recurrentes desde el noreste de Texas hasta el área metropolitana de Memphis.

"Una tormenta afectará gran parte de los dos tercios orientales de EEUU durante las horas de mayor afluencia de viajeros previas al Día de Acción de Gracias", declaró el meteorólogo de AccuWeather, Alex Sosnowski, en su sitio web.

Hasta el martes, se esperan temperaturas suaves, para lo que suele ser habitual en esta época del año, desde la costa del Golfo hasta la región de los Grandes Lagos. Las temperaturas máximas serán entre 5 y 15 °F por encima de los promedios de finales de noviembre.

Esta masa de aire templado llegará a la costa este el miércoles, con máximas que superarán los 50 y 60 °F en muchas áreas.

¿Qué tiempo tendremos el jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias?

En cuanto al Día de Acción de Gracias, el protagonista será un frente frío que se desplazara también hacia la costa este del país.

Se esperan periodos de lluvia y nieve en las montañas del noroeste del Pacífico, con una trayectoria de tormentas activa sobre el noreste del Pacífico.

El frente probablemente dejará nevadas moderadas desde las Dakotas hasta el norte de Minnesota.

Habrá suficiente advección de aire frío sobre los Grandes Lagos como para que se produzcan nevadas por efecto lacustre en el norte de Michigan, y también desde el noreste de Ohio hasta el centro de Nueva York para el Día de Acción de Gracias.

En Thanksgiving es probable que se registre un ligero aumento de las temperaturas en el noroeste de del país, a medida que la masa de aire frío inicial se modifique y el flujo del Pacífico se desplace.

Se espera un récord de viajeros en la semana de Acción de Gracias

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) anunció que prevé que 81,8 millones de personas viajen al menos 50 millas desde sus hogares entre el martes 25 de noviembre y el lunes 1 de diciembre.

Esta cifra supone un nuevo récord en el día festivo con mayor afluencia de viajeros en EEUU, al superar en 1.6 millones los realizados en la semana de Acción de Gracias del año pasado.

AAA prevé que al menos 73 millones de personas viajen en automóvil, casi el 90% del total, frente a los 6.1 millones de personas que tomarán vuelos domésticos en estos días.

