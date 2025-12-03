Si te pegó el frío en el noreste, todavía no ha llegado lo peor: nuevo 'golpe ártico' romperá récords

Video Imágenes de postal: la tormenta invernal de ‘Thanksgiving’ cubrió Illinois de blanco

El vórtice polar que comenzó a causar estragos a partir de esta semana en vastas porciones del noreste del país hará descender aún más las temperaturas durante el resto de la semana y en los días siguientes, de acuerdo con pronósticos meteorológicos.

Varios estados del noreste también cerraron desde el martes las escuelas y, como la nieve comenzó a caer antes del amanecer el miércoles, las carreteras se volvieron resbaladizas durante el trayecto matutino. Se reportaron numerosos accidentes en las carreteras.

Según los pronósticos, más de 200 millones de personas sufrirán temperaturas congelantes la próxima semana conforme avance el vórtice polar por los Grandes Lagos, el Medio Oeste y las Planicies.

Las bajas temperaturas son atribuidas al vórtice polar que comenzó a sentirse desde noviembre en varias partes del país, luego de que se expandió desde el Ártico hacia el sur.

Los pronósticos apuntan a que otra ola de frío invernal podría registrarse a mediados de diciembre conforme el vórtice polar se extienda por el país.

Las temperaturas también continuarán descendiendo en el noreste, que ya sufre los estragos de la más reciente tormenta invernal.

Este miércoles en territorios de las Planicies del Norte y de los estados en el noreste del país las temperaturas estarán unos 25 grados Fahrenheit por debajo de los normales.

La tormenta ya cubrió de nieve varios estados desde el martes

La primera gran tormenta del invierno cubrió partes del noreste y del Atlántico medio con nieve y hielo el martes, haciendo peligrosas las carreteras, interrumpiendo los viajes y cerrando escuelas mientras algunas áreas se preparaban para varios centímetros de fuertes nevadas.

La tormenta dejó hasta 30 centímetros de nieve, además de viento y fuertes lluvias en estados como Pennsylvania, Nueva York, Massachusetts y Maine, aunque algunas partes de la región se salvaron de las altas precipitaciones pronosticadas.

Se emitieron alertas de tormenta y avisos meteorológicos durante todo el día.

"Parece un paraíso invernal en este momento", dijo John Marino en las montañas Catskill de Nueva York, donde podrían caer hasta 20 centímetros de nieve.

Como copropietario de una tienda de esquí, dijo estar agradecido de que ya se hubieran acumulado varios centímetros para el martes por la tarde, una ventaja bienvenida ahora que la temporada está en marcha.

Cientos de vuelos retrasados por la tormenta

Cientos de vuelos se retrasaron y las carreteras se volvieron peligrosas antes del amanecer, lo que ralentizó los desplazamientos.

En Virginia Occidental, un conductor de camión con remolque fue rescatado ileso cuando su cabina quedó colgando de un puente durante varias horas tras perder el control en medio de la nieve la madrugada del martes, informaron medios de comunicación.

La tormenta llegó justo cuando el Medio Oeste comenzaba a recuperarse de la nieve y el hielo que dificultaron el transporte tras el feriado de Acción de Gracias.

El Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago estableció un récord de nevadas en un solo día en noviembre, con más de 20 centímetros (8 pulgadas), según el servicio meteorológico. El récord anterior se estableció en 1951.

El invierno meteorológico, que abarca el período de diciembre a febrero, es utilizado por los científicos del clima para llevar registros consistentes y difiere de las estaciones astronómicas que se encuentran en la mayoría de los calendarios.

La trayectoria de la tormenta

La tormenta de nieve que azota el Atlántico medio y el noreste comenzó como un sistema más débil sobre el centro de Estados Unidos, pero se fortaleció a medida que se acercaba a la costa, dijo Ashton Robinson Cook del Centro de Predicciones Meteorológicas del NWS.

Este tipo de tormentas son poco comunes, pero no están "muy lejos de lo posible", dijo.

El próximo sistema también podría traer clima invernal al Atlántico medio durante el viernes y el sábado.

Termómetros descenderán a 20 grados bajo cero

Se espera que el jueves por la mañana los termómetros bajen aún más en territorios del norte y noreste hasta llegar a 20 grados bajo cero.

Esos niveles se sentirán desde el norte hasta estados más al sur como Iowa y Nebraska. Las autoridades esperan que ciudades como Des Moines y Cedar Rapids rompan récords de bajas temperaturas mañana por la mañana.

Otras ciudades en Illinois y a lo largo de la Costa Este romperán récords por el frío, según las autoridades.