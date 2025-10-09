La Niña está de vuelta: cómo afectará a Estados Unidos el fenómeno climático y qué implica para el invierno

La Niña, el lado más fresco y a veces más costoso de El Niño, llegó para afectar el clima en todo el mundo, aunque no tan severamente como en años anteriores, dijeron los meteorólogos este jueves.

El Niño y La Niña son las dos fases opuestas del fenómeno climático conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que se produce en el océano Pacífico ecuatorial y provoca variaciones significativas en el clima mundial.

PUBLICIDAD

El Niño se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas, mientras que La Niña corresponde a un enfriamiento inusual. Ambos alteran los patrones de lluvia y temperatura, generando sequías, inundaciones y otros impactos extremos en distintas regiones del planeta.

Este fenómeno natural a menudo potencia la temporada de huracanes en el Atlántico, pero esta Niña podría ser demasiado débil y pasajera para causar muchos problemas, dicen los expertos.

En Estados Unidos, La Niña a menudo significa más precipitaciones, incluyendo posibles tormentas de nieve en las áreas del norte y sequía invernal en el sur.

Sin embargo, es probable que este año el fenómeno no sea muy fuerte. Incluso podría desaparecer en los próximos meses, según los pronósticos de modelos computacionales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) y la Universidad de Columbia.

La NOAA declaró este jueves que ya se formaron las condiciones de La Niña, que es cuando ciertas partes del Pacífico central se enfrían 0.9 grados Fahrenheit en comparación con lo normal.

“Hay una probabilidad de tres de cuatro de que se mantenga como un evento débil”, dijo a AP Michelle L’Heureux, científica principal del equipo de la NOAA que estudia tanto La Niña como El Niño.

“Un evento más débil tiende a ejercer menos influencia en la circulación global, por lo que es posible que haya sorpresas por delante”.

La agencia prevé que La Niña persista durante el invierno boreal, aunque con baja probabilidad de que "provoque los efectos invernales habituales".

PUBLICIDAD

Esto despeja los temores de que se repita un episodio de La Niña como el que se extendió de 2020 a 2023, una duración inusualmente prolongada, fue el primero denominado "triple dip" del siglo XXI y el tercero desde 1950, e intensificó las sequías y las inundaciones.

¿Por qué se produce el fenómeno de La Niña?

Este fenómeno climático se caracteriza por la caída de la temperatura de las aguas superficiales del centro y el este de las latitudes cercanas al ecuador en el océano Pacífico.

Debido a los cambios, la variación de la velocidad y la dirección del viento en las capas altas de la atmósfera, La Niña suele provocar más huracanes en el Atlántico que en el Pacífico.

¿En qué cambia este nuevo pronóstico de La Niña a la temporada de huracanes?

Se pronosticaba que la temporada de huracanes del Atlántico 2025 sería más fuerte de lo normal, pero hasta ahora está un poco por debajo del promedio en actividad.

Tradicionalmente, durante La Niña hay un debilitamiento de la cizalladura del viento que dificulta la formación y el fortalecimiento de huracanes, permitiendo más y mayores tormentas, especialmente más tarde en el año, como a finales de octubre y principios de noviembre y en el Caribe, dijo a AP el experto en huracanes de la Universidad de Albany, Brian Tang.

Pero Brian McNoldy, quien estudia ciclones tropicales en la Universidad de Miami, cree que esta Niña es demasiado tardía y demasiado pequeña para hacer mucho.

Las condiciones, especialmente la cizalladura del viento, favorecen más actividad de huracanes, sin embargo, no está sucediendo y los modelos computacionales a largo plazo no muestran mucho formándose para las próximas semanas, dijo a AP el experto en huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, Phil Klotzbach.

PUBLICIDAD

En el invierno pasado hubo una Niña débil similar, pero aún hubo algunos signos de su impacto, dijo L’Heureux.

Así impacta económicamente La Niña a EEUU

Algunos estudios han demostrado que, en Estados Unidos, La Niña puede ser más costosa que su primo más cálido, El Niño.

Un estudio económico de 1999 encontró que la sequía de La Niña costó a la agricultura estadounidense entre 2,200 millones y 6,500 millones de dólares, comparado con 1,500 millones de El Niño.

Una Niña fría no siempre es más costosa, pero a menudo es el caso, dijo a AP el científico investigador Azhar Ehsan, quien dirige el pronóstico de El Niño/La Niña de la Universidad de Columbia.

¿Cómo afectará La Niña al resto del mundo?

Este año el fenómeno puede traer lluvias más intensas en Indonesia, Filipinas, partes de Australia, Centroamérica, el norte de Sudamérica y el sureste de África.

También puede significar sequía en el Medio Oriente, el este de Argentina, el este de China, Corea y el sur de Japón, dijeron los meteorólogos.

Mira también: