“Una amenaza para la salud”: más de 200 millones de personas sufrirán temperaturas extremas por el 'domo de calor'

Un 'domo de calor' ocurre cuando una gran área de alta presión en la atmósfera superior atrapa el calor y la humedad, generando temperaturas elevadas sostenidas durante varios días.

Una buena parte del territorio nacional sufrirá un drástico aumento en las temperaturas a raíz de un 'domo de calor' que causará un incremento en los termómetros desde Illinois hasta Tennessee.

Autoridades y especialistas meteorológicos alertaron que a partir del miércoles comenzará a sentirse el calor al Medio Oeste del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) dijo que actualmente casi 60 millones de personas “se encuentran bajo alertas, vigilancias y avisos relacionados con el calor”.

“Un calor sofocante se extenderá por las llanuras centrales, el medio oeste y el sur profundo hasta mediados de semana; casi 60 millones de personas”, informó el NWS.

De acuerdo con el sitio especializado AccuWeather, para el miércoles más de 100 millones sufrirán de las altas temperaturas, conforme se vaya expandiendo el “domo de calor” desde las Llanuras hasta el Valle de Mississippi el míércoles.

Para el viernes, cerca de 200 millones de estadounidenses experimentarán temperaturas de tres dígitos, dijo AccuWeather.

“Muchos lugares que hasta ahora han evitado temperaturas de 100 grados acumularán temperaturas de tres dígitos en los próximos días”, dijo el medio especializado.

Kansas, Missouri y Dallas registrarán temperaturas récord

Accuweather dijo que ciudades como Dallas, Kansas y Missouri podrían registran niveles récord de calor.

Por ejemplo, sostuvo el medio, Dallas podría alcanzar temperaturas de tres dígitos “en cualquier día de las próximas dos o tres semanas”.

“Este patrón borrará la condición de temperatura por debajo del promedio histórico en lo que va de julio (1.1 grados por debajo del promedio) y es probable que termine el mes cerca o por encima del promedio histórico”, reportó el medio.

Además, según Accuweather, se prevé que ciudades como Kansas y Missouri alcancen temperaturas de 100 grados Fahrenheit, cosa que no había ocurrido desde agosto de 2023 a raíz del “domo de calor”

"En definitiva, esto parece una ola de calor prolongada con precipitaciones limitadas", dijo Chad Merrill, meteorólogo sénior de AccuWeather.

Según el Centro de Predicciones del NWS, “la alta humedad, sumada a temperaturas extremas, es peligrosa porque aumenta significativamente la probabilidad de enfermedades relacionadas con el calor”.

“La falta de alivio nocturno también representa una mayor amenaza para la salud”, advirtió el centro.

