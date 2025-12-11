Lluvias Amenaza de inudaciones catastróficas activa órdenes de evacuación en el estado de Washington Algunos residentes ya han recibido órdenes de trasladarse a zonas más altas, y el condado de Skagit, una importante región agrícola al norte de Seattle, ha ordenado la evacuación de quienes se encuentran en la llanura aluvial del río Skagit, mientras las autoridades advierten de efectos potencialmente "catastróficos".

Video Pronóstico: anticipan mezcla de nieve y lluvia; temperaturas descenderán al punto de congelación

Decenas de miles de residentes en el oeste de Washington enfrentan órdenes de evacuación mientras fuertes lluvias azotan la región desde la mañana de este jueves, amenazando con provocar inundaciones catastróficas a medida que los ríos se acercan a niveles históricos.

Tras días de lluvias torrenciales, aparentemente incesantes, ya se habían llevado a cabo rescates y se habían cerrado carreteras.

El miércoles, el gobernador Bob Ferguson declaró el estado de emergencia estatal, advirtiendo que “habrá vidas en peligro en los próximos días”.

Algunos residentes ya han recibido órdenes de trasladarse a zonas más altas, y el condado de Skagit, una importante región agrícola al norte de Seattle, ha ordenado la evacuación de quienes se encuentran en la llanura aluvial del río Skagit.

“Es probable que se produzcan inundaciones catastróficas” en muchas áreas y el estado está solicitando equipos de rescate acuático y botes, dijo Ferguson en la plataforma de redes sociales X el miércoles por la noche.

Cientos de miembros de la Guardia Nacional serán enviados para ayudar a las comunidades, dijo Gent Welsh, ayudante general de la Guardia de Washington.

En un valle que se extiende hasta las faldas del Monte Rainier, al sureste de Seattle, los agentes del sheriff del condado de Pierce rescataron el miércoles a varias personas en un parque de casas rodantes en Orting.

Se ordenó la evacuación de parte de la ciudad debido a la preocupación por los niveles extremadamente altos del río Puyallup y los diques río arriba.

Deslizamientos provocan cierres y atrapan vehículos

Un deslizamiento de tierra bloqueó parte de la Interestatal 90 al este de Seattle. Fotos del Departamento de Bomberos y Rescate de Eastside muestran vehículos atrapados entre troncos, ramas, lodo y agua estancada.

Las autoridades también cerraron un tramo montañoso de la Carretera Federal 2 debido a rocas, árboles y lodo.

Más de 17,000 clientes en Washington se quedaron sin electricidad el miércoles por la noche, según PowerOutage.us.

Hasta el miércoles por la noche, habían caído entre 10.2 y 15.2 centímetros de lluvia en las Montañas Cascade en 24 horas, mientras que en las Montañas Olímpicas cayeron casi 17.8 centímetros, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Las inundaciones de los ríos podrían batir récords

Se espera que el río Skagit alcance un máximo de aproximadamente 47 pies en la ciudad montañosa de Concrete el jueves por la mañana, y aproximadamente 41 pies en Mount Vernon el viernes por la mañana.

"Estamos muy seguros de que podemos manejar una 'inundación normal', pero nadie sabe realmente cómo se ve un río de 41 o 42 pies al sur de Mount Vernon", dijo Darrin Morrison, comisionado del Distrito Dike 3 en el condado de Skagit, durante una reunión pública el miércoles por la noche.

El condado cerró los servicios gubernamentales no esenciales el jueves, incluidos todos los servicios del distrito y del tribunal superior.

Las inundaciones del río han afectado durante mucho tiempo a Mount Vernon, la ciudad más grande del condado, con unos 35,000 habitantes. Las inundaciones de 2003 desplazaron a cientos de personas.

La ciudad completó un muro de contención en 2018 que ayuda a proteger el centro. Superó una prueba importante en 2021, cuando el río alcanzó niveles casi récord.

Pero la ciudad está en alerta máxima. Los niveles históricos del río previstos para el viernes podrían superar el límite, y algunos temen que los diques antiguos fallen.

"Podría ser potencialmente catastrófico", dijo Ellen Gamson, directora ejecutiva de la Asociación del Centro de Mount Vernon.

Jake Lambly agregó bolsas de arena, probó bombas de agua y trasladó objetos de valor al piso superior de la casa que comparte con su hijo de 19 años.

"Este es mi único activo", dijo el miércoles desde el porche de su casa. "No tengo nada más".

Las ciudades responden a las inundaciones

Harrison Rademacher, meteorólogo del servicio meteorológico de Seattle, describió el río atmosférico que inunda la región como “una corriente en chorro de humedad” que se extiende por el Océano Pacífico “con la boquilla avanzando a lo largo de la costa de Oregón y Washington”.

En Sumas, una pequeña ciudad fronteriza entre Estados Unidos y Canadá, se escuchó una sirena de alerta de inundaciones en el ayuntamiento y se pidió a los residentes que se marcharan.

El cruce fronterizo también se cerró al tráfico de vehículos comerciales en dirección sur para dar más espacio a las evacuaciones, según el Departamento de Policía de Abbotsford.

El cambio climático se ha vinculado a algunas lluvias intensas. Los científicos afirman que, sin estudios específicos, no es posible vincular directamente un solo fenómeno meteorológico con el cambio climático, pero en general es responsable de tormentas extremas, sequías, inundaciones e incendios forestales más intensos y frecuentes.

Se espera que otro sistema de tormenta traiga más lluvia a partir del domingo.

"El patrón parece bastante inestable de cara a las vacaciones", dijo Rademacher.

