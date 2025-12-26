California Tormentas en California: se mantiene el riesgo de inundaciones repentinas y oleaje peligroso Se espera que el sistema comience a remitir este viernes, pero mantiene en alerta a amplias zonas del estado por fuerte oleaje, inundaciones y posibles avalanchas y deslaves.

Video Poderosa tormenta deja al menos cuatro muertos en California: uno murió por la caída de un árbol

Un fuerte sistema de tormentas que esta semana trajo vientos implacables, lluvias y nevadas a California empezaba a remitir este viernes, pero todavía existía riesgo de fuerte oleaje a lo largo de la costa, inundaciones repentinas cerca de Los Ángeles y avalanchas en la Sierra Nevada.

Las olas cerca del área de la Bahía de San Francisco podrían alcanzar hasta 25 pies este viernes; partes del sur de California estaban en riesgo de inundaciones, y las avalanchas podrían afectar la zona de Lake Tahoe, advirtieron las autoridades. Se pidió a los residentes que estuvieran listos para evacuar el pueblo de montaña de Wrightwood, a unas 80 millas al noreste de Los Ángeles, debido a posibles deslaves.

Ríos atmosféricos transportaron enormes columnas de humedad desde los trópicos durante una de las semanas de viajes más concurridas del año.

El sistema dejó la temporada navideña más lluviosa en el centro de Los Ángeles en 54 años, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Al menos tres muertos por las tormentas en California

Las tormentas fueron responsabilizadas de al menos tres muertes esta semana en California.

Un árbol que cayó mató el miércoles a un hombre de 64 años en San Diego, informaron medios de comunicación.

Más al norte, un agente del sheriff de Sacramento murió en lo que parecía ser un accidente relacionado con el clima.

El lunes, una mujer de unos 70 años fue arrojada de una roca y murió a causa de una gran ola durante una fuerte tormenta en la playa del Parque Estatal MacKerricher, según la Oficina del sheriff del Condado de Mendocino, citada por Los Angeles Times.

Tormentas en California: "Una Navidad loca"

Las carreteras del pueblo de Wrightwood, de unos 5,000 habitantes, estaban cubiertas el jueves de rocas, escombros y espeso lodo. Sin electricidad, una gasolinera y una cafetería que funcionaban con generadores se convirtieron en puntos de encuentro para residentes y visitantes.

“Es realmente una Navidad loca”, dijo Jill Jenkins, que pasaba las fiestas con su nieto de 13 años, Hunter Lopiccolo.

Lopiccolo contó que la familia casi evacuó el día anterior, cuando el agua se llevó una parte de su patio trasero. Pero decidieron quedarse y aun así celebraron la festividad. Lopiccolo recibió una nueva tabla de snowboard y una bicicleta eléctrica.

“Simplemente jugamos a las cartas toda la noche con velas y linternas”, dijo.

Davey Schneider caminó una milla y media bajo la lluvia y con el agua a media pierna desde su casa en Wrightwood el miércoles para rescatar a unos gatos de la vivienda de su abuelo.

“Quería ayudarlos porque no estaba seguro de que fueran a sobrevivir”, dijo Schneider el jueves. “Afortunadamente, todos sobrevivieron. Están bien, solo un poco asustados”.

Arlene Corte dijo que las calles del pueblo se convirtieron en ríos, pero su casa no sufrió daños.

“Podría haber sido mucho peor”, dijo. “Estamos aquí hablando”.

Un carro enterrado en el lodo tras las tormentas, el jueves 25 de diciembre en Wrightwood, California. Imagen William Liang/AP

Más lluvia en camino

Con más lluvias en camino, más de 150 bomberos fueron desplegados en la zona, informó Shawn Millerick, portavoz de bomberos del condado de San Bernardino.

“Estamos listos”, dijo. “Ahora mismo es todo el mundo a trabajar”.

Zonas a lo largo de la costa, incluido Malibu, estaban bajo vigilancia por inundaciones hasta la tarde de este viernes, y se emitieron avisos de viento e inundaciones para gran parte del Valle de Sacramento y el área de la Bahía de San Francisco.

El sur de California suele recibir entre media pulgada y una pulgada de lluvia en esta época del año, pero esta semana muchas áreas podrían registrar entre 4 y 8 pulgadas, con aún más en las montañas, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Mike Wofford.

También se esperaban más vientos y fuertes nevadas en la Sierra Nevada, donde las ráfagas crearon “condiciones cercanas a un blanqueo total” y volvieron peligroso el tránsito por los pasos de montaña.

El gobernador Gavin Newsom declaró emergencias en seis condados para permitir la asistencia estatal.

El estado desplegó recursos y personal de primera respuesta en varios condados costeros y del sur de California, y la Guardia Nacional de California quedó en alerta.