Se forma la tormenta tropical Debby y amenaza con llegar a Florida como un huracán

Video Se forma la tormenta tropical Debby: conoce aquí su trayectoria y cómo puede afectar a Florida

La tormenta tropical Debby se formó este sábado en el Golfo de México y se espera que lleve fuerte lluvias torrenciales e inundaciones costeras a gran parte de la costa oeste de Florida.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH, por sus siglas en inglés) informó que el sistema se fortaleció hasta convertirse en tormenta tropical.

En su actualización más reciente, el CNH dijo que la reserva de la Fuerza Aérea y los cazadores de huracanes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) fueron desplegados para investigar a Debby.

"Tormentas que se extienden por los Cayos de Florida y la Península de Florida", dijo en su alerta.

La agencia agregó que se espera que este sábado por la noche el centro de la tormenta se comience a desplazar hacia el sureste, por el este del Golfo de México. Podría tocar tierra en la costa oeste de Florida el domingo por la noche o madrugada del lunes.

"Se espera que se fortalezca a medida que Debby cruza el Golfo de México, y es probable que el sistema tenga la fuerza de huracán o cerca de ella cuando alcance la costa de Florida", alertó la agencia.

Se trata de la cuarta tormenta de la temporada de huracanes del Atlántico 2024.



Debby podría llevar inundaciones a Florida con más de un pie de lluvia en algunas áreas, según el Centro Nacional de Huracanes.

Hasta el miércoles por la mañana serán posibles inundaciones repentinas y urbanas, así como el desborde de algunos ríos. El Centro advirtió que partes del estado enfrentarán condiciones de tormenta tropical o huracán este domingo. Algunas áreas podrían ver hasta entre 3 y 5 pies de marejada ciclónica.

El CNH no descarta que Debby toque tierra en el noroeste de la península de Florida como un huracán categoría 1. En efecto, hay advertencias de huracán para las costas del noroeste de Florida para este lunes.

Debby Imagen CNH

¿Cuándo podría tocar tierra en Florida la tormenta Debby?

Las predicciones muestran que el sistema podría tocar tierra como una fuerte tormenta tropical a última hora del domingo o a primera hora del lunes y cruzar el norte de Florida hacia el Océano Atlántico, donde es probable que siga siendo una tormenta tropical.

La amenaza de mal clima, luego de pasar por Florida, se extiende a Georgia y las Carolinas a principios de la próxima semana.

Se han publicado advertencias de tormenta tropical para la mayor parte de la costa oeste de Florida. Se ha emitido un aviso de huracán para algunas partes de Big Bend, reconociendo que existe la posibilidad de que la eventual Debby alcance el estado

de huracán antes de tocar tierra.

Florida es plana y muy propensa a inundaciones, incluso en días soleados cuando las mareas aumentan en las áreas costeras.

Se prevé que esta tormenta aumente las mareas de tormenta de 2 a 4 pies (0,6 a 1,2 metros) a lo largo de la mayor parte de la costa del Golfo de Florida, incluida la bahía de Tampa. Las tormentas tropicales y los huracanes también pueden provocar inundaciones en los ríos y abrumar los sistemas de drenaje y los canales de la región.

El viernes, los habitantes de algunas ciudades de Florida llenaron sacos de arena para protegerse de posibles inundaciones.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia para la mayoría de los condados de Florida, que se extiende desde los Cayos hasta el centro del estado y la región de la Bahía de Tampa y hacia el oeste del Panhandle.

