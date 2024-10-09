Huracán Milton: se agota el tiempo para evacuar las zonas que serán golpeadas con fuerza en Tampa y Sarasota: aquí información útil sobre los refugios

Video Huracán Milton: estos son los albergues que están disponibles en Tampa para aquellos que no han evacuado

El área de la Bahía de Tampa comenzó a registrar lluvias este miércoles mientras el monstruoso huracán Milton se acercaba a la costa oeste de Florida, donde algunos residentes insistían en quedarse en sus casas pese a que se ordenó la evacuación de millones de personas dada la fuerza destructora del ciclón categoría 4.

En la región de Tampa viven más de 3.3 millones de personas y es una zona que no ha recibido en más de un siglo el golpe directo de un huracán mayor, es decir de categoría 3 o más en la escala Saffir-Simpson.



Milton ha sido un peligroso huracán en las categorías 4 o 5 en los últimos dos días, pero sin importar en cual de ellas se ubique la velocidad sostenida de sus vientos al momento de su embate directo, el Centro Nacional de Huracanes ha sido súper enfático en alertar que será un ciclón "extremadamente peligroso" cuando toque tierra entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Ante la tremenda peligrosidad que supone el huracán Milton, quienes busquen evacuar siguiendo las instrucciones de sus autoridades locales deben hacerlo cuanto antes.

En el condado Hillsborough, donde está Tampa, el alguacil Chad Chronister pidió en Facebook finalizar ya los planes de evacuación.

La advertencia antes del huracán Milton: "Si necesitas conseguir un lugar seguro por la razón que sea, el tiempo de hacerlo es ahora".

El huracán Milton se encontraba a unas 250 millas de Tampa en la mañana de este miércoles y registraba vientos sostenidos máximos de 155 millas por hora, apenas 2 millas por hora por debajo de la categoría 5, que es la máxima posible.

Este huracán afectará comunidades que todavía no se sobreponen del golpe del huracán Helene, que inundó calles y daño casas en el centro de Florida en su mortífera trayectoria que dejó al menos 230 fallecidos en el sureste del país.

En esas comunidades, las autoridades trataban de limpiar a toda prisa los escombros ocasionado por Helene antes de que se comience a sentir la marejada ciclónica de Milton, que se espera alcance hasta 12 pies en la Bahía de Tampa y 15 pies un poco más al sur, entre Sarasota y Fort Myers. También se han pronosticado posibles tornados.

Refugios disponibles para quienes deban evacuar por la cercanía del huracán Milton

La jefa de la oficina para el manejo de emergencias del condado Sarasota, Sandra Tapfumaneyi, dijo que hay una decena de refugios disponibles. Urgió a las personas que viven en casas móviles y botes que salgan de ellas.

"No queremos que se queden en estructuras como esas. No estarán bien en medio del huracán con los fuertes vientos", advirtió.

Este es el listado de refugios disponibles en Sarasota en este momento: Atwater Elementary, Booker High School, Brookside Middle School, Fruitville Elementary, Gulf State Elementary, Heron Creek Middle School, Lamarque Elementary, North Port High School, Phillippi Shores Elementary, Southside Elementary, Tatum Ridge Elementary, Taylor Ranch Elementary y Woodland Middle School.

En el condado Hillsborough, las autoridades han dicho que el sistema de autobuses tiene disponibles cuatro puntos de encuentro, desde donde las personas serán trasladadas a refugios provistos por las escuelas de la zona.

Los cuatro puntos de encuentro son: Netpark, Northwest, Yukon Transfer Centers y University Area Transit Center. En esta página puedes revisar al detalle la información al respecto.

En total, las autoridades han ordenado evacuaciones en 11 condados de Florida, que albergan a cerca de 5.9 millones de personas.

También advirtieron que quienes decidan quedarse en sus casas tendrán que velar por ellos y sus familias, porque los trabajadores de emergencias no arriesgarán sus vidas tratando de rescatarlos en medio del embate de la peor parte del huracán Milton.

Con información de la agencia AP.

