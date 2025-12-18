Invierno Solsticio de invierno 2025 | El día más corto del año en el hemisferio norte es este domingo: te lo explicamos El domingo marca el día más corto del año en el hemisferio norte, y el día más largo para el hemisferio sur. Lo que tienes que saber del solsticio, y porqué tras el día más corto del año comienza a haber cada día más luz por los próximos meses.

Video Así se vio la luna más grande y más brillante de 2025 en el mundo

El día más oscuro del año para el hemisferio norte ya está aquí. Pero eso significa que se avecinan días más luminosos pronto.

El domingo es el día más corto del año al norte del ecuador, donde el solsticio marca el comienzo del invierno astronómico. Ocurre lo contrario en el hemisferio sur, donde es el día más largo del año y comenzará el verano.

La palabra "solsticio" proviene de los vocablos latinos "sol" y "stitium", que puede significar "pausa" o "detención". El solsticio marca el final del recorrido anual del sol, ya sea ascendiendo o descendiendo en el cielo.

La buena noticia para los amantes del sol: luego comienza a ascender de nuevo y los días se alargarán un poco cada día hasta finales de junio, en el norte.

La gente ha conmemorado los solsticios durante siglos con celebraciones y monumentos como Stonehenge, en Reino Unido, que fue diseñado para alinearse con la trayectoria del sol durante los solsticios. Ubicado en Wiltshire, se trata de grandes piedras dispuestas en círculos y alineadas con los solsticios.

Pero, ¿qué sucede en el cielo? Esto es lo que debes saber sobre la órbita de la Tierra.

¿Qué es el solsticio?

Fiesteros se reúnen en el antiguo círculo de piedras de Stonehenge para celebrar el solsticio de verano, el día más largo del año, cerca de Salisbury, Inglaterra, el miércoles 21 de junio de 2023.

Imagen Kin Cheung/AP



A medida que la Tierra gira alrededor del sol, lo hace en un ángulo que provoca que la luz incida de forma desigual en los hemisferios norte y sur del planeta durante la mayor parte del año.

Los solsticios marcan los momentos en que la inclinación de la Tierra con respecto al sol es máxima. Esto significa que los hemisferios reciben cantidades muy diferentes de luz solar, y los días y las noches tienen la mayor diferencia de duración.

En el solsticio de invierno del hemisferio norte, la mitad superior de la Tierra se inclina alejándose de la estrella, lo que da lugar al día más corto y la noche más larga del año. El solsticio de invierno puede caer entre el 20 y el 23 de diciembre; este año es el 21.

Lo contrario ocurre en el solsticio de verano del hemisferio norte: la mitad superior de la Tierra se inclina hacia el Sol, creando el día más largo y la noche más corta del año. Este solsticio cae entre el 20 y el 22 de junio.

¿Qué es el equinoccio?

El sol se pone detrás de los edificios del centro de la ciudad en Kansas City, Missouri. Imagen Charlie Riedel/AP



Durante el equinoccio, el eje de la Tierra y su órbita se alinean de modo que ambos hemisferios reciben la misma cantidad de luz solar.

La voz equinoccio proviene de dos palabras latinas que significan igual y noche. Esto se debe a que en el equinoccio, el día y la noche duran casi lo mismo, aunque puede haber una diferencia de unos pocos minutos, dependiendo de la ubicación en el planeta.

El equinoccio de otoño del hemisferio norte puede caer entre el 21 y el 24 de septiembre, dependiendo del año. Su equinoccio de primavera puede caer entre el 19 y el 21 de marzo.

¿Cuál es la diferencia entre las estaciones meteorológicas y astronómicas?

Estas son simplemente dos formas diferentes de dividir el año.

Mientras que las estaciones astronómicas dependen del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, las estaciones meteorológicas se definen por el clima.

Los meteorólogos dividen el año en estaciones de tres meses basándose en los ciclos anuales de temperatura. Según este calendario, la primavera comienza el 1 de marzo, el verano el 1 de junio, el otoño el 1 de septiembre y el invierno el 1 de diciembre.