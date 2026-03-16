Verano ¿Cuándo inicia la primavera 2026? Este día comienza nueva estación del año en el hemisferio norte La primavera se aproxima ya en el hemisferio norte con la llegada del equinoccio. ¿Qué significa esto? ¿Qué impacto tendrá en el día a día?

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Aún no está claro si la meteorología acompañará, pero la primavera está a punto de llegar al hemisferio norte, al menos técnicamente. Aquí en N+ Univision te decimos cuándo comienza la nueva temporada del año.

Los equinoccios se han conmemorado y celebrado en todo el mundo durante siglos. En Japón, por ejemplo, el Día del Equinoccio de Primavera es feriado. En el sitio arqueológico maya de Chichén Itzá, en México, la gente se reúne para observar cómo el sol proyecta una sombra que se asemeja a una serpiente descendiendo de una pirámide llamada El Castillo.

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Pero, ¿qué sucede en el cielo? Aquí te contamos lo que debes saber sobre la órbita de la Tierra.

¿Qué es el equinoccio?

A medida que la Tierra orbita alrededor del Sol, lo hace en ángulo, lo que provoca que el calor y la luz solar incidan de forma desigual en los hemisferios norte y sur durante la mayor parte del año.

Sin embargo, durante el equinoccio, la inclinación de la Tierra no apunta ni hacia el Sol ni se aleja de él, por lo que ambos hemisferios reciben la misma cantidad de luz solar. El Sol sale casi exactamente por el este y se pone casi exactamente por el oeste.

La palabra equinoccio proviene de dos palabras latinas que significan "igual" y "noche". Esto se debe a que, durante el equinoccio, el día y la noche duran prácticamente lo mismo, aunque puede haber unos minutos adicionales, dependiendo de la ubicación en el planeta.

El equinoccio de otoño en el hemisferio norte puede ocurrir entre el 21 y el 24 de septiembre, según el año. El equinoccio de primavera puede ocurrir entre el 19 y el 21 de marzo.

El momento exacto del equinoccio es aquel en que el Sol se encuentra directamente sobre el ecuador. Para 2026, el solsticio de verano será el viernes 20 de marzo a las 10:46 a. m. (hora del este). A partir de ese momento, los días se irán alargando gradualmente en el hemisferio norte y acortándose en el hemisferio sur hasta el solsticio de junio.

¿Qué es el solsticio?

Los solsticios marcan los momentos en que la inclinación de la Tierra es máxima, ya sea hacia el sol o en dirección opuesta. Esto significa que los hemisferios reciben cantidades muy diferentes de luz solar, y la duración del día y la noche es la más desigual.

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Durante el solsticio de verano del hemisferio norte, la mitad superior de la Tierra se inclina hacia el sol, lo que crea el día más largo y la noche más corta del año. El solsticio de verano cae entre el 20 y el 22 de junio. Este año es el 21.

Lo contrario ocurre en el solsticio de invierno del hemisferio norte: la mitad superior de la Tierra se inclina lo más lejos posible del sol, lo que da lugar al día más corto y la noche más larga del año. El solsticio de invierno se produce entre el 20 y el 23 de diciembre.

¿Cuál es la diferencia entre las estaciones meteorológicas y astronómicas?

Son simplemente dos maneras distintas de dividir el año.

Mientras que las estaciones astronómicas dependen del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, las estaciones meteorológicas se definen por el clima.

Los meteorólogos dividen el año en estaciones de tres meses según los ciclos anuales de temperatura. Según este calendario, la primavera comienza el 1 de marzo, el verano el 1 de junio, el otoño el 1 de septiembre y el invierno el 1 de diciembre.

¿Cuándo inicia la primavera 2026?

El equinoccio, el fenómeno que marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur, va a tener lugar el viernes 20 de marzo de 2026.

Esto significa que en el ecuador, el sol estará directamente sobre nuestras cabezas al mediodía. Los equinoccios son los únicos momentos en que tanto el polo norte como el polo sur reciben luz solar simultáneamente.