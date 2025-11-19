Cambiar Ciudad
Invierno

El lugar de EEUU donde no salió el sol este miércoles (y no se volverá a ver hasta enero)

La pequeña ciudad de Utqiagvik, en el North Slope de Alaska, vio el sol ponerse este martes y vivirá su acostumbrada larga 'noche polar' de más de 60 días sin ver la luz solar de nuevo.

Univision picture
Por:Univision
La ciudad de Estados Unidos más al norte del hemisferio, Utqiagvik, no vio salir el sol este miércoles: vivirá una larga 'noche polar' de más de 60 días.

Utqiagvik, que se encuentra dentro del círculo polar ártico, a solo 1,250 millas del Polo Norte, cuenta con una población de 4,429 habitantes, de los cuales 61% son del pueblo originario de los inuits iñupiat.

La explicación a la 'noche polar' viene por la ubicación cercana al Polo Norte de Utqiagvik y la inclinación del eje de la Tierra en su rotación, lo que causa que durante el invierno solo haya durante unas pocas horas una tenue luz.

Se calcula que el sol no volverá a salir por completo en Utqiagvik, trayendo la luz del día, hasta el 22 de enero de 2026, mientras se avanza del solsticio de invierno al equinoccio de primavera en el hemisferio norte.

En un minuto: El Senado envía a la Cámara el acuerdo aprobado para finalizar el cierre del Gobierno
Estados Unidos
Las ayudas energéticas para los más pobres fueron recortadas y el cierre del gobierno lo empeora justo al llegar el invierno
Estados Unidos
Descubren a una mujer durmiendo en una perrera para resguardarse del frío
Estados Unidos
En un minuto: Tres devastadores incendios convierten al condado de Los Ángeles en un infierno
Estados Unidos
EEUU enfrenta la noche más fría de este invierno; bajas temperaturas afectan el sur del país
Estados Unidos
Inundaciones, ventiscas y tormentas: la alerta meteorológica que abarca casi todo Estados Unidos
Estados Unidos
Migrantes en refugios y miles de vuelos cancelados: las imágenes de la fuerte tormenta invernal
Estados Unidos
Hallan muerta a una pareja de ancianos con la calefacción sobre los 1,000 grados Fahrenheit
Estados Unidos
'Luna del castor': este domingo brillará esta luna llena que anuncia la proximidad del invierno
Estados Unidos
Por qué ha nevado muy poco en estas ciudades del noreste de EEUU pese a las históricas tormentas invernales
Estados Unidos

Durante la noche polar, las temperaturas promedio pueden oscilar desde los 3 grados hasta los -7 grados Fahrenheit en noviembre, a los -8 grados y -19 grados Fahrenheit en enero.

El efecto contrario a la noche polar ocurre cerca del solsticio de verano, cuando hay luz del día durante las 24 horas, durante unos dos meses entre mayo y julio.

La vida en Utqiagvik

La mayoría de las viviendas de Utqiagvik se calientan con gas natural proveniente de yacimientos cercanos y cuentan con modernos sistemas de agua y alcantarillado.

Los servicios públicos están disponibles a través de Barrow Utilities and Electric Cooperative, una cooperativa propiedad de sus miembros, que ofrece electricidad, gas natural y servicios de agua y alcantarillado. El agua también se distribuye mediante camiones cisterna a las viviendas que no están cubiertas por la red de tuberías, informa el gobierno local.

Aunque Utqiagvik es una comunidad moderna, la caza, la pesca y la caza de ballenas de subsistencia siguen siendo muy importantes para la economía local. Muchos residentes que trabajan a tiempo completo o parcial siguen cazando y pescando para obtener gran parte de sus alimentos.

La década pasada 55% de los trabajadores de Utqiagvik trabajaban para el sector público.

Como sede del distrito de North Slope, Utqiagvik alberga numerosos servicios sociales y de salud regionales.

Estas instalaciones públicas incluyen: un hospital, un centro para personas mayores, un refugio para mujeres, un centro de servicios para niños y jóvenes, una biblioteca y un centro de formación y asistencia laboral. También se ofrecen servicios de seguridad pública y protección contra incendios.

La comunidad cuenta con siete iglesias, escuelas primarias, secundarias y preparatorias, y un centro de educación superior, el Colegio Ilisagvik.

Por las tardes y los fines de semana, la piscina, la sala de pesas y el gimnasio de la preparatoria están abiertos al público.

Los residentes también utilizan el centro recreativo de Utqiagvik, que dispone de gimnasio, canchas de racquetball, sala de pesas y sauna. La ciudad gestiona una cúpula inflable para patinaje sobre hielo y hockey en invierno, y para fútbol en verano.

