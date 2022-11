Esta imagen viral del futbolista Christian Pulisic con un mensaje en su camiseta fue manipulada

El futbolista Christian Pulisic no enseñó el mensaje “It’s called soccer” (se llama fútbol) bajo su camiseta, como muestra una imagen que se ha hecho viral en el marco del Mundial de Qatar 2022 y que, según comprobamos, fue manipulada. La foto original es de noviembre de 2021 y lo que realmente decía la camiseta del jugador estadounidense era “Man in the mirror” (hombre en el espejo), una frase dirigida al guardameta mexicano Guillermo Ochoa.