Los partidarios de Trump NO bloquearon accesos a los centros de votación en Nueva Jersey, y hacerlo NO es un delito grave

¿Este partidario de Trump está bloqueando un centro de votación en la alcaldía de de Clifton, Nueva Jersey, y sería esto un "delito grave de clase A"? No, ninguna de estas afirmaciones es cierta: el votante que sostenía la bandera de Trump no estaba bloqueando ningún centro de votación. Y si lo hubiera hecho, no sería un "delito grave de clase A", porque en el estado de Nueva Jersey los delitos graves se clasifican por grados, no por letras.