Las vacunas contra el covid-19 no causan infertilidad

Las vacunas de Estados Unidos Pfizer-BioNtech y Moderna covid-19 no causan infertilidad en mujeres y hombres. Publicaciones en Twitter y Facebook han circulado diciendo que estas vacunas dejan infértiles a los hombres y afectan el desarrollo de la placenta en las mujeres.

También hay videos en las redes sociales que difunden la idea de la esterilidad en las vacunas. Uno de ellos dice que la infertilidad está causada por una similitud entre la proteína sincitina-1, que ayuda al desarrollo de la placenta en el embarazo, y la proteína que se encuentra en la superficie del nuevo coronavirus que se llama proteína “S” o proteína Spike (espiga), que se activa con la inyección del ARNm de la vacuna.

El ARNm , o ARN mensajero, es un conjunto sintético de instrucciones que, al inyectarse en el cuerpo, hace que las células produzcan la proteína Spike que mencionamos, para que así se creen los anticuerpos en el organismo que recibe la vacuna.

No es cierto que esto afecte la fertilidad, según lo consultado con expertos. La proteína sincitina-1 y la proteína Spike NO son iguales, y la vacuna no contiene la proteína sincitina-1 ni tampoco crea anticuerpos contra ella. Tampoco hay evidencias, según la FDA, de que la vacuna “produzca infertilidad en las mujeres”.

Por otro lado, un estudio sobre el posible impacto del covid-19 en la fertilidad masculina ha sido malinterpretado y replicado en Twitter , con el mismo argumento del supuesto efecto del mensajero ARNm y su activación de la proteína Spike, pero en los hombres. Pero el estudio habla del nuevo coronavirus y sus efectos en la fertilidad masculina y NO de las vacunas contra el covid-19. El reporte incluso concluye que su investigación es limitada y usó una muestra pequeña.

La vacuna de ARNm NO utiliza el virus vivo y la propia vacuna de ARNm no puede llegar a los testículos.

Tampoco hay evidencias de que los ingredientes de las vacunas de covid-19 tampoco causen infertilidad.

Esto es lo que hemos verificado.

¿Infertilidad en la mujer?



En un video que fue publicado en Twitter por "medicosporlaverdad", Luis Marcelo Martínez, que se identifica como médico genetista, afirma que la vacuna contra el covid-19 utiliza proteínas similares a la sincitina-1 , una proteína en humanos y primates que interviene en la formación de la placenta en las mujeres. Según él, la sincitina-1 y la proteína Spike del coronavirus (cuyo nombre científico es: Sars-CoV-2) comparten una similitud en su código genético, y la sincitina-1 se afecta por la proteína Spike cuando se inyecta el ARNm de las vacunas covid-19. Pero estas dos proteínas no son iguales. Las vacunas de covid-19 tampoco contienen la proteína responsable del desarrollo de la placenta y no crearán anticuerpos contra ella.

Veamos.

Cuando se inyecta en el cuerpo, la vacuna estimula así una respuesta inmunitaria para producir anticuerpos contra el virus, como se ve en Harvard Health Publishing para la Escuela de Medicina de Harvard y se describe en el sitio de los CDC . El ARNm no contiene el virus vivo.

En una de verificación de hechos y datos de Associated Press, Jacob Yount, un profesor asociado del departamento de infección microbiana e inmunidad de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio, que ha estudiado las proteínas de la sincitina-1 y el SARS-CoV-2, comentó que "las vacunas COVID no contienen la proteína sincitina-1 ni el ARNm que codifica la sincitina-1, por lo que no hay razón para pensar que se desarrolle una respuesta inmunitaria contra la sincitina-1".

"No vemos infertilidad con la vacuna contra la gripe y ésta también apunta a una proteína de fusión viral de una forma similar a la que la Spike es una proteína de fusión viral del coronavirus", añadió Yount, citado por esta verificación de AP.

Rachel L. Roper , profesora asociada del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Carolina del Este, lo confirma. Nos dijo vía telefónica que los anticuerpos producidos por las vacunas de ARNm del covid-19 no crearán anticuerpos contra la sincitina-1, porque está creando anticuerpos específicamente contra la proteína Spike del coronavirus Sars-CoV-2.

"[Las vacunas de ARNm] son contra la [proteína] Spike y ninguna de ellas va a causar un problema de fertilidad", reitera Roper. Añade que sólo existe una proteína Spike específica y única para el coronavirus y que no tiene ninguna otra.

Y la página de preguntas frecuentes (FAQ) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dice que "no hay evidencia científica que sugieran que la vacuna [ Pfizer-BioNTech] pueda causar infertilidad en las mujeres".

La FDA otorgó la autorización de uso de emergencia (EUA) de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna.

Otros videos de Luis Marcelo Martínez han sido desacreditados por el sitio argentino de verificación de hechos Chequeado , pero se siguen compartiendo y retuiteando.

¿Infertilidad en los hombres?



En el video, Martínez también afirmó que, con las vacunas del covid-19, la proteína Spike que se activa se une a los receptores ACE2, que, entre otros, se encuentran en las células testiculares para favorecer las funciones reproductivas en los hombres. Martínez dice que esto afectaría su fertilidad. Pero no es cierto.

Vamos con los detalles.

La ACE2 es una enzima receptora que se expresa en órganos y células y “podría desempeñar un papel en la regulación de la función cardiovascular y renal, así como en la fertilidad", se lee en el sitio del Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI). Pero además la enzima ACE2 facilita que el coronavirus infecte células sanas y un estudio de la European Heart Journal sugiere que los hombres podrían tener un nivel más elevado de esta enzima en la sangre.

Pero, repetimos, la vacuna no utiliza virus vivos, sino el ARNm sintético que explicamos. Las proteínas Spike que se activan con la inyección de la ARNm se unirán a los receptores ACE2 de las células más cercanas al lugar de la inyección en el tejido muscular; no llegarían a los testículos, porque se inyectan en el brazo. “Esto no tendría ningún efecto en el tejido testicular porque es en el lugar de la inyección es donde se va a producir la proteína Spike, que es en el brazo”, nos explicó el Luis P. Villarreal por correo electrónico. Villarreal es profesor de Biología Molecular y Bioquímica en la Universidad de California Irvine y director fundador del Centro de Investigación de Virus.

Si se añadiera un virus vivo en la vacuna, el tejido vacunado transportaría la proteína Spike a la sangre e infectaría y mataría las células del cuerpo. Como resultado, dañaría los órganos, como hace el virus real que causa el covid-19. Pero este no es el caso de las vacunas contra el covid-19. " Esto [la inyección de la vacuna] no es una infección vírica, así que eso no debería ocurrir. Este es otro ejemplo de una cadena de lógica (o ilógica) que no tiene soporte”, añadió Villarreal.

Rachel L. Roper agregó, en un correo electrónico: "Sí, el virus mata células. La vacuna no mata ninguna célula. Así que la vacuna protegería contra el virus y protegería los testículos. Hay [enzimas] ACE2 por todo el cuerpo (...) así que la [proteína] Spike nunca llegará a los testículos. La unión de la [proteína] Spike a una célula no es peligrosa a menos que la Spike se una [al] virus y permita que el virus infecte y mate la célula".

El artículo malinterpretado

En un artículo publicado por el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI), con el título "¿Podría el COVID-19 tener un impacto en la fertilidad masculina?", hay un gráfico que se ha reproducido en Twitter para sugerir que la vacuna provoca la infertilidad. Pero el artículo se refiere a la hipótesis de una eventual infertilidad en los pacientes masculinos que tienen covid-19. No se refiere a las vacunas, que, además, insistimos, no llevan el virus vivo del Sars-CoV-2, sino una molécula sintética del ARNm. Por lo tanto, no es el virus el que entra en el organismo al inyectar la vacuna.

El artículo afirma que los receptores ACE2 también se encuentran en los testículos, concretamente en las células que tienen como función principal producir testosterona. "La expresión testicular de ACE2 puede indicar la posible entrada del virus [SARS-CoV-2] en los testículos", es lo que dice el artículo. Como dijimos antes, los hombres podrían tener un nivel más elevado de estas enzimas receptoras ACE2 en la sangre. Pero este artículo reconoce, incluso, sus propias limitaciones por “el tamaño pequeño de su muestra y los métodos de prueba” y sobre “el curso de la enfermedad”. Y agrega esta contradicción: "No hay estudios que evalúen la posible entrada del SARS-CoV-2 en los testículos a través de ACE2 u otros mecanismos".

Además, la FDA también afirma , en la página de preguntas frecuentes, que “no es conocido que la infertilidad se produzca como resultado de la enfermedad natural del COVID-19, lo que demuestra además que las respuestas inmunitarias al virus, ya sean inducidas por la infección o por una vacuna, no son una causa de infertilidad".

¿Pueden los demás ingredientes de las vacunas causar infertilidad?

En el sitio web de Hackensack Meridian Health, el jefe de la división de Alergia e Inmunología del Centro Médico de la Universidad de Hackensack, Juan C. Ravell , explicó los ingredientes de las dos vacunas contra el covid-19 que publican las dos hojas informativas de la FDA.

Como dijimos, tanto la vacuna de Pfizer-BioNTech como la de Moderna utilizan tecnología de ARNm para crear anticuerpos contra el covid-19, pero también tienen otros ingredientes.

La de Pfizer-BioNTech contiene lípidos, que tienen la función de proteger el ARNm y ayudarle a entrar en las células; sales, que ayudan a equilibrar la acidez de nuestro cuerpo; y azúcar, como el azúcar que todos conocemos, la sacarosa, que ayuda a las moléculas de la vacuna a mantenerse durante la congelación.

La vacuna Moderna covid-19 contiene lípidos, con la misma función de ayudar a introducir el ARNm en las células. El resto de los ingredientes incluyen ácidos, estabilizadores de ácidos, sal y azúcar para mantener la estabilidad de la vacuna.

La FDA no menciona que ninguno de esos ingredientes causen infertilidad ni afecte a las células reproductoras. Al respecto, Luis Villarreal, el profesor de Biología Molecular y Bioquímica y experto en la evolución de los virus, nos dice en su correo electrónico: "Estos ingredientes (aparte del ARNm) se han utilizado anteriormente en otros medicamentos sin problemas”.

Conclusión



Las afirmaciones de que las vacunas contra el covid-19 causarán infertilidad debido a la nueva tecnología de ARNm utilizada en las vacunas son falsas. No hay pruebas de que los anticuerpos contra la proteína Spike (proteína “S”) del coronavirus, que se activa con las vacunas, afecten a la proteína que ayuda al desarrollo de la placenta, la sincitina-1. Tampoco hay evidencias de que la proteína Spike llegue a las células testiculares afectando a la fertilidad masculina. La FDA ha dicho claramente también que no hay pruebas de que la vacuna de Pfizer produzca esterilidad en las mujeres. La vacuna de ARNm NO utiliza el virus vivo y la propia vacuna de ARNm no puede llegar a los testículos. El resto de los ingredientes de las vacunas de covid-19 tampoco causan infertilidad.

