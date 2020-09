Las falsedades de Trump sobre el plan de Biden para las prisiones

Los hechos

El plan de justicia penal de Biden dice que "trabajará en pro del objetivo de garantizar que el 100% de las personas previamente encarceladas, a niveles federal y estatal, tengan alojamiento cuando sean liberadas". Del mismo modo, un conjunto de recomendaciones políticas no vinculantes redactadas por asesores de Biden y el senador Bernie Sanders (Independiente por Vermont) dice: "Nos aseguraremos de que el 100% de los ciudadanos que se reinserten tengan acceso a una vivienda de transición al regresar de la cárcel o prisión".

Los centros de reinserción no son "viviendas gratuitas". Como dice el sitio web de la BOP: "Durante su estancia, los infractores deben pagar una cuota de subsistencia para ayudar a sufragar el costo de su confinamiento; este cargo es el 25% de sus ingresos brutos, sin exceder la tasa de viáticos para ese contrato. El contratista ayuda a los reclusos a encontrar una vivienda adecuada (si es necesario), a la que pueden ser liberados del Centro de Reinserción Social (RRC, por sus siglas formales en inglés)".

Los representantes de Biden y Trump no ofrecieron comentarios.

La prueba de Pinocho

Los programas de reinserción de prisioneros que Biden apoya no son radicales en lo absoluto; la propia administración Trump los financia. Las personas que cumplieron penas no obtendrían "vivienda gratuita" y el sistema penitenciario no cerraría. Trump se ha ganado Cuatro Pinochos.