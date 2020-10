La computadora de Anthony Weiner no contenía "evidencias de que Hillary Clinton y sus asociados están involucrados en la trata de niños y la pedofilia"

¿La computadora portátil de Anthony Weiner contenía "evidencias de que Hillary Clinton y sus asociados están involucrados en la trata de niños y la pedofilia"? No, eso no es cierto. La afirmación es parte de una teoría conspirativa desmentida que ha circulado durante años. No hay absolutamente ninguna evidencia que la respalde.

La afirmación apareció en una publicación de Facebook (archivada aquí ) el 18 de octubre de 2020. La publicación incluía capturas de pantalla de varias noticias y decía:

“En 2016 nos enteramos de que la computadora portátil de Anthony Weiner contenía evidencias de que Hillary Clinton y sus asociados están involucrados en la trata de niños y la pedofilia. Ahora nos enteramos de que la computadora portátil de Hunter Biden tenía grabaciones para pedófilos. Nuestro amigo de la inteligencia pregunta si vemos un patrón. Los Clinton, los Obama y la familia Biden están involucrados en la trata de niños y los delitos contra los niños, punto”.

Así lucía la publicación en el momento en que se escribió esta nota:



Weiner, un excongresista de Nueva York, era una estrella en ascenso en el Partido Demócrata hasta que los escándalos por el envío de contenido sexual por vía electrónica ( sexting) acabaron en la práctica con su carrera política. En 2017, se declaró culpable de enviar mensajes de texto sexualmente explícitos a una niña de 15 años. Weiner, quien cumplió 18 meses en prisión, fue liberado en mayo del año pasado.

Durante el curso de su investigación, las autoridades descubrieron correos electrónicos pertenecientes a Huma Abedin en la computadora portátil de Weiner. Abedin, la esposa de Weiner, fue asistente de Hillary Clinton durante mucho tiempo. El descubrimiento llevó a James Comey, quien entonces era el director del FBI, a reabrir una revisión sobre el manejo de correos electrónicos oficiales por parte de Clinton desde que era secretaria de Estado.

El anuncio de Comey se produjo poco antes de las elecciones presidenciales de 2016, en las cuales Clinton perdió ante Donald Trump. Comey después concluyó que los correos electrónicos en la computadora portátil de Weiner no lograron cambiar en nada su conclusión previa de que Clinton no debía enfrentar cargos en relación con su uso de un sistema de correo electrónico personal.

En otras palabras, existe un vínculo establecido entre la computadora portátil de Weiner y Hillary Clinton.

Pero no hay evidencia de que su computadora portátil contuviera pruebas de que Clinton estuviera involucrada en el tráfico de niños y la pedofilia, como afirma la publicación [de Facebook].

Esa idea se deriva de una extraña teoría conspirativa que involucra un archivo o video conocido como "Frazzledrip". Según la teoría, este supuesto archivo se encontró en la computadora portátil de Weiner y estaba destinado a ser una especie de póliza de seguro para él contra los Clinton. Se dice que el video muestra a Clinton y Abedin violando y cortándole la cara a una niña. Lead Stories ha desmentido esa afirmación desde 2018. No tiene absolutamente nada de cierta.

Para respaldar su afirmación, la publicación incluía una captura de pantalla de Fox News que informaba sobre una revisión de un inspector general que analizaba las acciones del FBI y el Departamento de Justicia antes de las elecciones de 2016. Aunque esa investigación detalla el descubrimiento de los correos electrónicos en la computadora portátil de Weiner, no ofrece nada que respalde la afirmación sobre la trata de niños y la pedofilia.

En segundo lugar, la publicación [de Facebook] afirmó sin fundamento que la computadora portátil de Hunter Biden, el hijo del candidato presidencial demócrata Joe Biden, contenía "grabaciones para pedófilos". Para respaldar su declaración, el mensaje contenía un enlace a un segmento de Fox News con el senador Ron Johnson que sugería eso.

Puede ver el video aquí:



La semana pasada, The New York Post publicó un artículo en portada basado en materiales que presuntamente fueron tomados del disco duro de una computadora portátil perteneciente a Hunter Biden. Según The Post, que citaba al dueño de la tienda, la computadora había sido llevada a una tienda de reparaciones en Delaware. Según se informa, el propietario hizo una copia del disco duro y se la dio al abogado del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani. Se dice [en el reporte] que Giuliani se lo dio a The Post.

Aunque su artículo contenía una serie de afirmaciones explosivas, The New York Post no dijo que se hubiera encontrado pornografía infantil en la supuesta computadora portátil de Hunter Biden. Eso parece ser una especulación total. También cabe señalar que ninguna de las acusaciones del artículo se ha verificado de forma independiente. A otras organizaciones de noticias no se les ha permitido ver el contenido del supuesto disco duro.

Este artículo fue publicado originalmente en Lead Stories el 19 de octubre de 2020.

