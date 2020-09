La campaña de Trump saca de contexto los comentarios del Biden sobre el "compromiso de lealtad" a la bandera de EEUU

Biden, 21 de septiembre:

“Piensa en lo que está diciendo. Está diciendo que si vives en un estado como Wisconsin, Michigan, Pensilvania, estados con gobernadores demócratas, no eres su problema. No tiene ninguna obligación contigo. No es responsable de ti como presidente, de tu familia o de tu bienestar. Yo no veo la presidencia de esa manera. Yo no juro lealtad a los estados rojos de América o a los estados azules de América, prometo lealtad a Estados Unidos de América. Una nación, indivisible, bajo Dios, de verdad. Me estoy postulando como un demócrata orgulloso, pero no voy a gobernar como presidente demócrata, voy a gobernar como presidente.”