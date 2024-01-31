Cuándo abre el registro para 2025 de la H-1B, la principal visa para profesionales de EEUU (y cómo será el proceso)

EEUU anunció para inicios de marzo la apertura de la recepción de solicitudes en línea de visas H-1B, la principal visa de trabajo, para el año fiscal 2025.

Simultáneamente, dio a conocer un nuevo reglamento que busca detener el fraude.

“El período de registro inicial para visas H-1B sujetas a la cantidad máxima reglamentaria del año fiscal 2025 se abrirá al mediodía del 6 de marzo de 2024 y se extenderá hasta el mediodía del 22 de marzo de 2024”, dijo la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

La agencia también anunció la publicación de una regla final que regulará el procesamiento y selección de los 85,000 cupos de H-1B para el año fiscal 2025, de las cuales 20,000 son destinadas a profesionales extranjeros graduados en universidades estadounidenses con un grado de maestría.

USCIS dijo que las nuevas normas tienen como objetivo “fortalecer la integridad y reducir el potencial de fraude en el proceso de registro H-1B, incluso reduciendo el potencial de intervenir con el sistema de registro y garantizar que cada beneficiario tenga las mismas posibilidades de ser seleccionado, independientemente del número de registros presentados en su nombre”.

Formularios en línea

Simultáneamente, dio a conocer el lanzamiento en línea de los formularios I-129 (Petición de Trabajador No Inmigrante) y el I-907 (Solicitud de Procesamiento Prioritario) para peticionarios de visa H-1B.

"Siempre buscamos maneras de reforzar la integridad y reducir el potencial de fraude mientras mejoramos y agilizamos nuestros procesos de solicitud", dijo Ur M. Jaddou, directora de USCIS.

Jaddou agregó que “las mejoras en estas áreas deben hacer que las selecciones H-1B sean más equitativas para los peticionarios y beneficiarios y permitirán que el proceso H-1B sea completamente electrónico desde el registro, si corresponde, hasta la decisión final y el envío de las peticiones aprobadas al Departamento de Estado”.

La principal visa de trabajo

La categoría H-1B es la principal visa de trabajo profesional y tiene el objetivo de satisfacer la necesidad de las empresas de contratar trabajadores especializados.

Para poder obtenerla, basta con que un empleador en Estados Unidos solicite ante el servicio de inmigración tu traslado y que el puesto que te ofrece cumpla con uno de los siguientes requisitos establecidos por la Ley de Inmigración:





La posición particular tiene un requisito mínimo de un título universitario o licenciatura, o un equivalente de este;

El puesto tiene un requisito de título de grado que es común en la industria para puestos paralelos en organizaciones similares o, en caso contrario, el puesto es tan complejo y único que requiere un título de grado;

Tu empleador normalmente exige un título de grado o su equivalente para el puesto;

El trabajo es tan especializado y complejo que el conocimiento requerido para llevar a cabo los deberes laborales está típicamente asociado con la obtención de, como mínimo, un título universitario o licenciatura o su equivalente.

La regla final sobre registros H-1B

Según el nuevo sistema, “los registros se seleccionarán por beneficiario único y no por registro”. USCIS explicó que “este nuevo proceso está diseñado para reducir el potencial de fraude y garantizar que cada beneficiario tenga las mismas posibilidades de ser seleccionado, independientemente de la cantidad de registros presentados en su nombre por un empleador”.

Una vez abierta la recepción de solicitudes en línea, USCIS señala que:





Se requerirá que los solicitantes proporcionen información válida del pasaporte o del documento de viaje de cada beneficiario.

El pasaporte o documento de viaje proporcionado debe ser el que el beneficiario, si se encuentra en el extranjero, pretende utilizar para ingresar a Estados Unidos si se le expide una visa H-1B.

Cada beneficiario debe estar registrado bajo un solo pasaporte o documento de viaje.

La regla final H-1B codifica la capacidad de USCIS para denegar o revocar peticiones H-1B cuando el registro subyacente contenía una declaración falsa o era inválido de otra manera.

Bajo la nueva regla, USCIS puede denegar o revocar la aprobación de una petición H-1B si determina que la tarifa asociada con el registro ha sido rechazada, no conciliada, disputada o de otro modo inválida después de la presentación.

Nueva herramienta a partir del 28 de febrero

A su vez, y como parte del proceso de modernización del sorteo de visas H-1B, USCIS dijo que el 28 de febrero lanzará “las nuevas cuentas organizacionales previamente anunciadas que permitirán que varias personas dentro de una organización y sus representantes legales colaboren y preparen registros H-1B, peticiones H-1B y cualquier Formulario I-907 (Solicitud de Procesamiento Prioritario) asociado”.

Asimismo, en esa fecha la agencia dijo que “iniciará la presentación en línea del Formulario I-129 y el Formulario I-907 asociado para peticiones H-1B no sujetas a la cantidad máxima reglamentaria.

Por su arte, el 1ro de abril USCIS comenzará a aceptar la presentación en línea de peticiones H-1B sujetas a la cantidad máxima reglamentaria y los Formularios I-907 asociados para los peticionarios cuyos registros hayan sido seleccionados.

“Los peticionarios aún tendrán la opción de presentar una petición en formato impreso del Formulario I-129 H-1B y cualquier Formulario I-907 asociado, si lo prefieren”, indicó.

Pero advirtió que, durante el lanzamiento inicial de las cuentas organizacionales, “los usuarios no podrán vincular los Formularios I-129 e I-907 presentados en formato impreso a sus cuentas en línea”.

Abogados aplauden, pero…

La noticia de la nueva regla final de visas H-1B fue bien recibida por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), pero urgió a la agencia a acelerar los procesos y reducir las demoras.

“El nuevo proceso de registro H-1B revisará cómo se realiza el registro de la lotería y creará un sistema más equitativo”, dijo Sharvari Dalal-Dheini, director de relaciones gubernamentales de AILA. “Después del período de registro del año pasado, cuando se presentaron más de 750,000 solicitudes para 85,000 visas, estaba claro que el sistema existente era inviable”.

Dalal-Dheini agregó que AILA y nuestros socios “abogaron por exactamente el tipo de cambios anunciados en esta regla” y precisó que “los cambios deben garantizar un proceso de lotería centrado en los beneficiarios para nivelar el campo de juego”.

“Es digno de elogio que el DHS haya tomado medidas para pasar de un modelo defectuoso a uno que creará un sistema más justo a tiempo para el período de registro de este año”, apuntó.

Junto con el anuncio de la nueva regla final para las visas H-1B, el servicio de inmigración dio a conocer las nuevas tarifas que entrarán en vigor el 1 de abril. AL respecto, Farshad Owji, presidente de AILA, dijo que “queda claro desde hace algún tiempo que el modelo financiado con tarifas del USCIS ya no es sostenible. Durante años el Congreso no ha proporcionado los recursos necesarios para abordar tanto la creciente carga de trabajo humanitario como los esfuerzos por reducir los retrasos”.

Owji añadió que “bajo el modelo actual financiado por los usuarios, la agencia no tiene opciones sostenibles, lo que genera mayores cargas para las empresas, lo que las obstaculizará a la hora de competir por los mejores talentos”.

Al 30 de septiembre, USCIS tenía acumulados más de 9 millones de formularios pendientes.