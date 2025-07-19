Venezuela libera a 12 presos políticos tras intercambio de prisioneros negociado con EEUU y El Salvador, reporta ONG

Video Imágenes del regreso a Venezuela de inmigrantes encarcelados en el CECOT tras acuerdo con EEUU

La organización no gubernamental venezolana Foro Penal informó que Venezuela ha liberado hasta ahora 12 presos políticos originarios de ese país tras el intercambio de prisioneros que resultó en la repatriación de más de 200 venezolanos que estaban presos en El Salvador.

El intercambio negociado entre los tres países también resultó en la liberación de 10 ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos que habían estado presos en Venezuela. Entre los 10 liberados está un ciudadano francoestadounidense identificado como Lucas Hunter, de 37 años.

Foro Penal informó este sábado que el gobierno de Nicolás Maduro había liberado hasta ahora a 12 presos políticos venezolanos.

Aunque el gobierno de Maduro niega que en Venezuela haya presos políticos, en un reporte del 15 de julio la ONG había informado de la existencia de 948 personas recluidas por razones políticas en el país.

Gonzálo Himiob Santomé, director de Foro Penal, dijo en su cuenta de X que el organismo había podido confirmar la liberación de los 12 presos políticos tras el acuerdo internacional.

“Hasta esta hora en el @ForoPenal hemos podido confirmar la excarcelación de 5 norteamericanos, 5 residentes norteamericanos y 12 venezolanos. Seguimos verificando excarcelaciones”, escribió, mencionando a las 10 personas que fueron enviadas de vuelta a EEUU.

El complejo acuerdo que resultó en el intercambio de prisioneros

El complejo acuerdo entre los tres países representa un logro diplomático para el presidente venezolano y ayuda al presidente Donald Trump en su objetivo de traer a casa a los estadounidenses encarcelados en el extranjero y le otorga al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, un intercambio que propuso hace meses.

“Todos los estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela ahora están libres y de regreso en nuestra patria”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado en el que agradeció a Bukele, aliado de Trump.

Bukele afirmó que El Salvador había entregado a todos los ciudadanos venezolanos bajo su custodia. Maduro describió el viernes como "un día de bendiciones y buenas noticias para Venezuela". Lo calificó como "el día perfecto para Venezuela".

Un elemento central del acuerdo son los más de 250 inmigrantes venezolanos liberados por El Salvador, que en marzo aceptó un pago de 6 millones de dólares de la administración Trump para alojarlos en su notoria prisión.

Ese acuerdo generó una reacción inmediata cuando Trump invocó una ley de guerra del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros, para expulsar rápidamente a los hombres que su administración había acusado de pertenecer a la violenta pandilla Tren de Aragua, lo que desencadenó una batalla legal que llegó a la Corte Suprema. La administración de Trump no presentó pruebas que respaldaran esas afirmaciones.

Los venezolanos habían estado recluidos en una megaprisión conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), construida para albergar a presuntos pandilleros de la guerra de Bukele contra las pandillas del país.

Organizaciones de derechos humanos han documentado cientos de muertes y casos de tortura dentro de sus instalaciones.

Los abogados tienen poco acceso a las personas que se encuentran en la prisión, que está fuertemente custodiada y la información ha sido estrictamente confidencial, salvo videos de propaganda estatal profusamente producidos que muestran a hombres tatuados hacinados tras las rejas.

Fotos y videos publicados por el gobierno de El Salvador el viernes mostraron a venezolanos encadenados, sentados en una flota de autobuses y abordando aviones, rodeados de agentes antidisturbios. Un hombre levantó la vista y señaló al cielo mientras subía a un avión, mientras que otro hizo un gesto obsceno hacia la policía.

Tras llegar a Venezuela, algunos migrantes se persignaron, lloraron y se abrazaron. Llevaban mascarillas y ropa de calle.

Maduro denunció que algunos de ellos fueron sometidos a diversos abusos en la cárcel salvadoreña y que uno de ellos incluso perdió un riñón “por los golpes que recibió”.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, dijo a los periodistas que los hombres serían sometidos a pruebas médicas y verificaciones de antecedentes antes de que puedan regresar a casa.

Según se informa, uno de los hombres es Andry Hernández Romero, un maquillador que huyó de Venezuela el año pasado y fue puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en un cruce fronterizo en San Diego antes de ser finalmente trasladado a El Salvador.

El representante Robert García, demócrata por California, publicó en redes sociales el viernes por la noche: «Hemos estado en contacto con el equipo legal de Andry Hernández Romero y han confirmado que ya no está en CECOT y que está de regreso en Venezuela. Agradecemos que esté vivo y estamos en contacto con el Departamento de Estado y su equipo».

En abril, Bukele propuso intercambiar a los venezolanos por la misma cantidad de lo que él llamó "presos políticos" retenidos por Maduro. La sugerencia provocó una dura respuesta de las autoridades venezolanas, quienes calificaron sus comentarios de "cínicos" y se refirieron a Bukele como "neofascista".

Las familias dicen que los estadounidenses liberados son inocentes

La oficina del Departamento de Estado responsable de negociar la liberación de detenidos estadounidenses publicó el viernes por la noche una fotografía de los prisioneros recién liberados sonriendo a la cámara dentro de un avión que los llevaba a casa, algunos sosteniendo una bandera estadounidense desplegada.

Ten Americans are are their way home from detention in Venezuela! Thanks to @POTUS, @SecRubio, @usembassyve, @aboehler and many others for your support bringing Americans home pic.twitter.com/0lnxkBEZ9S — Special Presidential Envoy for Hostage Affairs (@StateSPEHA) July 18, 2025

Un avión que transportaba a los estadounidenses liberados llegó el viernes por la noche a la Base Conjunta de San Antonio, con algunos ondeando banderas y apresurándose a abrazar a quienes los recibieron después de aterrizar.

Entre los liberados se encontraba el francoestadounidense, Hunter, cuya familia dice que fue secuestrado en enero por guardias fronterizos venezolanos en Colombia, donde estaba de vacaciones.

"Estamos ansiosos por verlo en persona y ayudarlo a recuperarse de esta terrible experiencia", dijo su hermana menor, Sophie Hunter.

El gobierno francés confirmó el sábado que Lucas Hunter, francoestadounidense detenido en Venezuela desde enero, fue liberado en el marco de un canje de prisioneros entre Caracas y Washington.

"¡Nuestro compatriota Lucas Hunter está libre! Ciudadano francoestadounidense, estaba detenido en Venezuela desde enero de 2025. Agradezco los esfuerzos del Departamento de Estado de Estados Unidos para lograr su liberación", publicó en X el canciller francés, Jean-Noël Barrot, confirmando la información dada por la oenegé estadounidense de asistencia a prisioneros Global Reach.

Las autoridades venezolanas detuvieron a casi una docena de ciudadanos estadounidenses en la segunda mitad de 2024 y los vincularon a presuntos complots para desestabilizar el país.

“Hemos orado por este día durante casi un año. Mi hermano es un hombre inocente que fue utilizado como instrumento político por el régimen de Maduro”, declaró Christian Castaneda, cuyo hermano Wilbert, un SEAL de la Marina, fue arrestado en su habitación de hotel en Caracas el año pasado.

Global Reach, una organización sin fines de lucro que había abogado por su liberación y la de varios otros estadounidenses, dijo que los funcionarios venezolanos inicialmente lo acusaron falsamente de estar involucrado en un golpe de Estado, pero luego se retractaron de esa afirmación.

El intercambio de tres países le da un impulso a Maduro

La liberación de los venezolanos, mientras tanto, es una victoria invaluable para Maduro mientras presiona para afirmarse como presidente a pesar de la evidencia creíble de que perdió la reelección el año pasado.

Maduro, acusado durante mucho tiempo de abusos a los derechos humanos, ha utilizado durante meses la detención de migrantes en El Salvador a favor de su administración, obligando incluso a algunos de sus oponentes políticos más fuertes a estar de acuerdo con su condena del trato a los migrantes.

Su regreso permitirá a Maduro reafirmar el apoyo dentro de su menguante base, al tiempo que demuestra que incluso si la administración Trump y otras naciones lo ven como un presidente ilegítimo, él todavía está firmemente en el poder.

Hace apenas una semana, el Departamento de Estado reiteró su política de rechazar a los funcionarios del gobierno de Maduro y reconocer únicamente a la Asamblea Nacional elegida en 2015 como el gobierno legítimo del país.

Firmado por Rubio, el cable afirma que los funcionarios estadounidenses tienen libertad para reunirse y conversar con los miembros de la Asamblea Nacional, "pero no pueden interactuar con representantes del régimen de Maduro a menos que lo autorice el Departamento de Estado".

La represión de Maduro contra la disidencia provoca detenciones

Los estadounidenses estaban entre las docenas de personas, incluidos activistas, miembros de la oposición y líderes sindicales, que el gobierno de Venezuela tomó bajo custodia en su brutal campaña para reprimir la disidencia en los 11 meses transcurridos desde que Maduro afirmó haber ganado su más reciente reelección.

Además de Estados Unidos, varios otros países occidentales tampoco reconocen la victoria de Maduro. En cambio, señalan las actas recopiladas por la coalición opositora, que muestran que su candidato, Edmundo González, ganó las elecciones de julio de 2024 por un margen de más de dos a uno.

La disputa sobre los resultados provocó protestas inmediatas, y el gobierno respondió deteniendo a más de 2,000 personas, en su mayoría jóvenes pobres. González huyó al exilio en España para evitar ser arrestado.

Más de 7.7 millones de venezolanos han emigrado desde 2013, cuando su economía, dependiente del petróleo, se desmoronó y Maduro asumió la presidencia. La mayoría se asentó en América Latina y el Caribe, pero tras la pandemia de covid-19, muchos vieron en Estados Unidos su mejor oportunidad para mejorar sus condiciones de vida.

Estados Unidos y Venezuela acordaron otras liberaciones

A pesar de que EEUU no reconoce a Maduro, los dos gobiernos han realizado otros intercambios recientes.

En mayo, Venezuela liberó a un veterano de la Fuerza Aérea estadounidense tras aproximadamente seis meses detenido. La familia de Joseph St. Clair ha declarado que el especialista en idiomas, quien cumplió cuatro misiones en Afganistán, viajó a Sudamérica para recibir tratamiento por trastorno de estrés postraumático.

Tres meses antes, otros seis estadounidenses que el gobierno de Estados Unidos consideraba detenidos injustamente en Venezuela fueron liberados después de que Richard Grenell, enviado de Trump para misiones especiales, se reuniera con Maduro en el palacio presidencial.

Grenell, durante la reunión en Caracas, instó a Maduro a aceptar de regreso a los migrantes deportados que han cometido delitos en Estados Unidos. Cientos de venezolanos han sido deportados desde entonces a su país de origen.

El gobierno de Maduro había acusado a la administración Trump de “secuestrar” a los niños colocándolos en hogares de acogida después de que sus padres fueran deportados.