A sus 64 años, un inmigrante decidió agarrar sus ahorros de toda su vida en Estados Unidos y viajar a su país natal para comprarse una casa y también para ayudar a sus familiares con problemas económicos. Sin embargo, cuando iba a montarse en el primer avión, que hacía escala aún en Estados Unidos, fue detenido y la aduana (Customs and Border Protection o CBP) le quitó el dinero, aunque sin acusarlo de ningún crimen.

El pasado otoño, él decidió volver a Albania. El inmigrante, quien vive en Ohio y no habla bien inglés, decidió llevar consigo los más de 58,000 dólares. Para ello, Kazazi separó el dinero en tres paquetes (de 20,000, 19,100 y 19,000 dólares) y "luego, después de contarlos nuevamente, escribió en ellos la cantidad exacta. Los colocó dentro de un sobre y escribió 58,100 en la parte de fuera, según los documentos.

¿Por qué decidió llevarlo encima, con el riesgo de perder o que le robaran los ahorros de los últimos 12 años? Para evitar las tasas de cambio y los recargos de los bancos. Además, en su país no es raro que los constructores acepten dólares en lugar de la moneda local, el lek albanés.

Registrado e interrogado sin un traductor

Al ver el dinero, los empleados llamaron a sus compañeros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, en inglés), quienes revisaron el pasaporte y la licencia de conducir de Kazazi.

"Me realizaron varias preguntas que yo no entendí", explicó el inmigrante, que fue oficial de policía en su país, a través de una traducción de su hijo al diario The Washington Post.