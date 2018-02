El tuit de Trump con el que defiende a sus excolaboradores acusados de violencia doméstica, comentado

El presidente se pregunta qué pasó con el debido proceso en el caso de Rob Porter y David Sorensen, dos exempleados de la Casa Blanca acusados de maltratar a sus exesposas. Aunque parece reconocer que algunas acusaciones son verdaderas no ofrece una palabra de solidaridad a las mujeres que hacen las denuncias.

El sábado el presidente Donald Trump escribió un mensaje en su cuenta Twitter en el que, al reafirmar su defensa de dos exfuncionarios de la Casa Blanca acusados de violencia doméstica, parece despreciar la situación de las presuntas víctimas y de alguna manera de todo el movimiento social que promueve el derecho de las mujeres a no sufrir agresiones de ningún tipo.

“Vidas de gente están siendo desgarradas y destruidas por simples acusaciones. Algunas son ciertas y algunas son falsas. Algunas son viejas y otras son nuevas. No hay recuperación para alguien falsamente acusado, vida y carrera desaparecen. ¿No existe más una cosa que llaman Debido Proceso?”



La víspera el presidente había expresado su pesar por la partida del secretario de gabinete, Rob Portman, quien es acusado por dos exesposas de haberlas maltratado física y emocionalmente. Horas despúes se supo que David Sorensen, del equipo de redactores de los discursos presidenciales, también renunció luego de que su exesposa hiciera una acusación similar.

En su primera reacción al caso de Porter, el presidente le deseó buena suerte en sus emprendimientos futuros, lamentó la “difícil situación” que atraviesa, pero no hizo ninguna referencia a las mujeres que supuestamente habrían sido víctimas de su excolaborador.



Esa falta de solidaridad, que se repitió con el tuit de la mañana del sábado, generó molestias entre grupos de promoción de los derechos de las mujeres.

Aunque compuesto de solo cuatro oraciones, el mensaje del presidente requiere un detenido análisis por lo que muestra del hombre que preside los destinos del país y que es tan dado a involucrarse en debates en los que la figura del primer mandatario debería estar alejada y servir de punto de referencia moral.

Sobre todo en un tema en el que, de acuerdo con datos de la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, unas 20 personas por minuto sufren violencia a manos de su compañero de relación. Eso equivale al año aunos 10 millones de personas, hombres y mujeres.



“Vidas de gente están siendo desgarradas y destruidas por simples acusaciones”

En EEUU las autoridades no suelen considerar "simples acusaciones" las denuncias de violencia doméstica o de género. Los abogados coinciden en que toda persona que está acusada de violencia doméstica debe tomar con toda seriedad el caso porque está calificado como un "crimen" . El tema es tan serio que existen unidades especializadas en los cuerpos policiales y fiscales dedicados exclusivamente al tratamiento de este tipo de crímenes. Para personas que trabajan en fuerzas del orden, como policías de cualquier tipo y requieren el porte de armas o para quienes trabajan en gobierno y necesitan una “certificación de seguridad nacional”, ser hallados culpables de esos delitos puede tener graves consecuencias, porque es considerado condición de despido. (Era el caso de Porter, quien de hecho nunca obtuvo esa credencial porque el FBI no había dado su visto bueno ante las denuncias de abusos).

Por la Ley de la Violencia Contra la Mujer de 1994, la violencia doméstica es un crimen federal. La intención del Congreso al promulgar la ley era aliviar a las cortes estatales y locales en el manejo de los casos, aunque ellas siguen manejando el grueso de las denuncias.

”Algunas son ciertas y algunas son falsas. Algunas son viejas y otras son nuevas"

No tenemos manera de saber cómo el presidente sabe que algunas de las denuncias que hacen tres mujeres diferentes son "ciertas", cosa que reconoce él en su mensaje. Pero ni siquiera en este caso el mandatario expresa alguna simpatía con la víctima de la agresión. Trump no considera necesario destacar que la violencia doméstica es algo que no puede tolerar la sociedad, algo que sí hizo su jefe de gabinete John Kelly cuando tuvo que corregir con un segundo comunicado la primera defensa da ultranza que hizo de Porter, su secretario.



“No hay recuperación para alguien falsamente acusado, vida y carrera desaparecen”

Es innegable que, precisamente por la gravedad de este tipo de señalamientos, las personas acusadas ven desmoronarse sus vidas y sus perspectivas laborales. Es cierto que se han dado casos en los que las acusaciones han resultado falsas, pero igualmente el señalado no puede recuperar su imagen afectada. Sin duda es una dura experiencia, pero es una lamentable consecuencia del principio del beneficio de la duda con el que se busca reforzar la seguridad de las mujeres, tradicionalmente el grupo más afectado por la violencia de género

“¿No existe más una cosa que llaman Debido Proceso?”

El presidente parece lamentarse de un linchamiento público en estos dos casos, ignorando que en primera instancia las leyes y la solidaridad pública están con las presuntas víctimas de la agresión. Uno de los problemas que destacan autoridades es que este tipo de crímenes no es fácilmente denunciando por quienes lo padecen, sobre todo las mujeres, que prefieren por razones culturales o personales no ventilar sus casos de manera pública. Hombres y menores de edad también son víctimas en un crimen que es considerado un flagelo de la sociedad.



Nota de la Redaccion: para quienes sufren de violencia doméstica y necesitan asistencia, existen estas dos líneas telefónicas de alcance nacional de agencias avaladas por el Departamento de Justicia que pueden aportar ayuda y garantizan la confidencialidad de los denunciantes: