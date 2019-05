Trump prorroga por otros 90 días polémica proclama presidencial que modificó la política de asilo

Bajo el argumento de que la oleada de migrantes en la frontera con México no se detiene, sino que por el contrario sigue aumentando, el presidente Donald Trump prorrogó el miércoles por otros 90 días la proclama presidencial firmada el año pasado y que cambió la política de asilo.

La razón esgrimida por el mandatario para extender la vigencia del nuevo reglamento es “porque descubrí que el problema de un gran número de extranjeros que viajan a través de México para ingresar a nuestro país ilegalmente o sin la documentación adecuada no ha mejorado sustancialmente”.

Récord de aprehensiones

La proclama original restringe el asilo a aquellos extranjeros que entran por lugares o zonas no autorizadas en la frontera (garitas), pero el 19 de noviembre del año pasado un juez federal de San Francisco falló en contra de esta medida señalando que el presidente “no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente”.

Cambio de procedimiento

Si bien la orden de la corte federal de San Francisco prohibió al gobierno de Trump negar asilo a los extranjeros que entran al país por zonas no autorizadas o entre los puertos de entrada, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió con una nueva estrategia denominada ‘Permanecer en México’ .

“El derecho a pedir asilo para las personas que ingresan al país por cualquier parte de la frontera sigue vigente”, dijo a Univision Noticias Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Si los detienen dentro de Estados Unidos pueden pedir asilo y el gobierno no les puede negar ese derecho”, agregó.

“Lo que si ha cambiado es el proceso de cómo aplicas para el asilo”, precisó. “El fallo emitido ayer por la Corte Federal de Apelaciones del 9 Circuito ratificó que el gobierno de Trump puede seguir enviando a México a esperar sus audiencias en México, pero no pueden prohibir el que soliciten la protección del asilo”.

Gálvez dijo además que esta nueva política “es una mano con maña. Al mantener fuera a los solicitantes de asilo que entraron por zonas no autorizadas, el gobierno cambió el proceso pero no el derecho”.

El reglamento de Trump

Si bien el gobierno no puede prohibir a nadie el derecho de pedir asilo no importando por donde entre a Estados Unidos, pero en cambio regresa a México a quienes no se presentan en los puertos de entrada, nada garantiza que los procesos judiciales se resuelvan en corto tiempo, teniendo en cuenta que las cortes de inmigración tienen más de 860,000 casos acumulados. Y todo indica que el atasco seguirá creciendo en los próximos meses.