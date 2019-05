Cerca de 100,000 arrestos de inmigrantes en la frontera: el mayor número desde 2007

Y los sectores más concurridos tanto en llegada de niños no acompañados como de familias, siguen siendo Del Río y El Paso, ambos en Texas.

Los datos muestras además que 10,167 personas fueron declaradas inadmisibles. Son aquellos que se presentan en los puertos de entrada buscando ingresar legalmente o pidiendo protección humanitaria, pero son devueltos por no cumplir con los requisitos.

Más familias, más menores

Los números de familias y de menores no acompañados —desde recién nacidos hasta los 17 años— que salen de su país en busca de mejores oportunidades laborales y de seguridad son cada vez mayores. Al comparar lo que va de año fiscal 2019 con el mismo periodo de 2018, el incremento de niños llegando solos a la frontera es de 73% y el de familias es de 400%.

Agentes de la Patrulla Fronteriza han explicado a Univision Noticias que las características de los migrantes que han llegado a la frontera en los últimos dos años han cambiado. En periodos anteriores se trataba de hombres solos provenientes de México que huían de las autoridades una vez que pisaban suelo estadounidense. Y no es que ahora los adultos solos no están cruzando la frontera, sino que ya ellos no conforman la mayoría de quienes están llegando para pedir asilo.