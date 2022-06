Tragedia en San Antonio: Mientras unos critican la política fronteriza de Biden, otros exigen una reforma migratoria

No es la primera vez que Abbott culpa al Biden por las tragedias que se registran en la frontera; también lo responsabiliza por el éxodo de migrantes provenientes desde México. Pero el gobernador texano no aclara en sus ataques que la frontera no está abierta, como asegura, sino que ha aumentado la llegada de migrantes, el gobierno ha detenido un mayor número de extranjeros y la mayoría, según datos de la Patrulla Fronteriza, han sido deportados de forma expedita.