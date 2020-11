Sube a 666 el número de niños separados de sus padres en la frontera a los que no han podido reunir con sus familias

Los padres de 666 niños separados al llegar a la frontera de Estados Unidos antes y durante la ejecución de la política de 'tolerancia cero' implantada por el gobierno del presidente Donald Trump no han podido ser encontrados por los abogados que trabajan por la reunificación de esas familias, reportó la ACLU, la principal organización defensora de derechos civiles de EEUU.

"Buscaremos a estos padres, pero necesitamos sus números de teléfono. Después de más de un año, el gobierno todavía no los ha proporcionado", indicó la ACLU en una serie de tuits.



Steven Herzog, el abogado que lidera los esfuerzos para reunir a las familias, dijo a NBC News que ahora la cifra es más alta porque incluye a aquellos "a los que el gobierno no proporcionó ningún número de teléfono". Anteriormente, los abogados dijeron que no pudieron encontrar a los padres de 545 niños después de que intentaron hacer el contacto pero no tuvieron éxito.