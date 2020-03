EEUU planea devolver a México a todo indocumentado o solicitante de asilo en la frontera por el coronavirus

Citando fuentes gubernamentales, el diario The New York Times dijo que la medida pretende evitar el envío de personas contagiadas a los centros de detención de la Patrulla Fronteriza (CBP) y de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

La medida

Los solicitantes de asilo

En el caso de los peticionarios de asilo, el diario dijo que "no serían retenidos por un período de tiempo prolongado en una instalación estadounidense ni recibirían el debido proceso".

Freno al virus

El gobierno no ha respondido a las exigencias. En cambio, baraja el plan reportado por The New York Times, que pretende evitar a toda costa que el coronavirus entre a los centros de detención de inmigrantes.