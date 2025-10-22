Reportan el envío de agentes federales a San Francisco y su alcalde dice que pretenden incitar "caos y violencia"

Video Illinois pide a Corte Suprema mantener bloqueo al despliegue de GN: resumen de las noticias del día

La Guardia Costera de Estados Unidos anunció este miércoles que está proporcionando una base de operaciones para agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el área de San Francisco como parte de su esfuerzo por apoyar las iniciativas federales para rastrear a inmigrantes indocumentados y brindar seguridad fronteriza y marítima.

Fuentes del diario San Francisco Chronicle confirmaron que más de 100 agentes de CBP y otros agentes federales comenzarán a llegar el jueves a la base en Alameda, una medida que fue inmediatamente condenada por el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, y el gobernador de California, Gavin Newsom.

PUBLICIDAD

Ambos demócratas afirmaron que este aumento de personal busca provocar protestas violentas en la zona.

The New York Times también reportó que agentes federales se diriían al área de la Bahía de San Francisco para una operación de control migratorio, según la Guardia Costera y tres funcionarios familiarizados con el plan.

CBP no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la agencia AP.

Un comunicado compartido a los medios por la Guardia Costera indicó que "mediante un enfoque de gobierno integral, estamos aprovechando nuestras facultades y capacidades únicas para detectar, disuadir e interceptar a inmigrantes indocumentados, narcoterroristas e individuos con intenciones de terrorismo u otras actividades hostiles antes de que lleguen a nuestra frontera".

Poco después de que se informara por primera vez sobre el despliegue, Lurie transmitió en vivo una declaración desde el Ayuntamiento y advirtió contra dar a los funcionarios federales una excusa para tomar medidas enérgicas.

Donald Trump ha dicho repetidamente que planea desplegar tropas de la Guardia Nacional en la ciudad para combatir la delincuencia, pero su gobierno no ha dado a conocer oficialmente un plazo para hacerlo.

“En ciudades de todo el país, se despliegan agentes de inmigración enmascarados para aplicar tácticas de control agresivas que infunden miedo, de modo que la gente no se sienta segura en su vida diaria”, declaró Lurie.

“Estas tácticas están diseñadas para incitar reacciones negativas, caos y violencia, que luego se utilizan como excusa para desplegar personal militar”, agregó.

PUBLICIDAD

Como es habitual, Lurie no se refirió al presidente ni lo llamó por su nombre.

El polémico despliegue de fuerzas federales en otras ciudades de EEUU

Trump ha desplegado a la Guardia Nacional en Washington DC y Memphis, Tennessee, para ayudar a combatir lo que él describe como una delincuencia desenfrenada.

Los Ángeles fue la primera ciudad donde el presidente ordenó desplegar a la Guardia Nacional, argumentando que era necesario para proteger edificios y agentes federales mientras los manifestantes protestaban por las redadas migratorias masivas.

Desde entonces, ha afirmado que también es necesario el despliegue en Chicago y Portland, Oregón, aunque las demandas presentadas por funcionarios demócratas en ambas ciudades han impedido hasta ahora que las tropas salgan a las calles.

Trump volvió a poner sobre la mesa el envío de la Guardia a San Francisco, cuando declaró el domingo en una entrevista con Fox News que la ciudad "era realmente una de las grandes ciudades del mundo" antes de que "hace 15 años comenzó a ir mal, se hizo woke".

Sus afirmaciones sobre la delincuencia descontrolada en la ciudad de aproximadamente 830,000 habitantes han desconcertado a los líderes locales y estatales, quienes respondieron con estadísticas que muestran que muchos delitos se encuentran en mínimos históricos.

El gobierno estatal de Newsom afirmó que se opondría enérgicamente a cualquier despliegue, como lo hizo cuando Trump ordenó por primera vez el envío de la Guardia a Los Ángeles en contra de la voluntad del gobernador.

PUBLICIDAD

El fiscal general de California, Rob Bonta, prometió "presentarse ante el tribunal en cuestión de horas, o incluso minutos", si se produce un despliegue federal, y el fiscal de la ciudad de San Francisco, David Chiu, aseguró que hará lo mismo.

Newsom presentó este miércoles en conferencia de prensa lo que, según él, era una demanda que el estado presentaría si Trump envía tropas a San Francisco.

“Vamos a ser enérgicos en nuestra respuesta”, declaró el también exalcalde de San Francisco. “Esta es la demanda que presentaré en un nanosegundo ante cualquier intento de enviar militares a una de las grandes ciudades de EEUU”.

La base de la Guardia Costera en Alameda, que alberga a los agentes de la CBP, se encuentra entre Oakland y San Francisco, ambas ciudades santuario que no cooperan con el gobierno federal en operaciones de inmigración civil.

Un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional indicó que la agencia está “apuntando a los peores delincuentes extranjeros ilegales, incluyendo asesinos, violadores, pandilleros, pedófilos y terroristas”.

Lurie instó a la ciudadanía a protestar pacíficamente. Declaró que acababa de firmar una directiva ejecutiva para coordinar la respuesta de la ciudad ante un posible despliegue federal y brindar apoyo a los inmigrantes.

La alcaldesa de Oakland, Barbara Lee, emitió un comunicado en el que afirmaba: “La verdadera seguridad pública proviene de soluciones basadas en Oakland, no de la ocupación militar federal”.

Mira también: