Niña colombiana muere en naufragio en el Caribe de Panamá: segunda víctima de la "migración reversa"

Video "Se extraña mucho a la familia": indocumentados están regresando a sus países tras décadas en EEUU

Una niña de 3 años de nacionalidad colombiana falleció el domingo al naufragar en aguas del Caribe la embarcación pesquera en que hacía un viaje de "migración reversa".

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmó en un comunicado el naufragio de un bote sin licencia para llevar pasajeros que transportaba a 18 adultos y tres menores. Agregó que la pequeña falleció a pesar de los esfuerzos de reanimación cardiopulmonar.

"Se confirmó que la embarcación estaba siendo operada por un ciudadano de nacionalidad colombiana y no contaba con las condiciones requeridas para el transporte de pasajeros", señala el comunicado, que también apunta que su patente de navegación estaba vencida.

Personal de una nave privada auxilió de inmediato a los náufragos y después unidades del Servicio Nacional Naval reforzaron las labores de rescate y atención médica, según el reporte de AMP.

La AMP y el Servicio Nacional Naval buscan "esclarecer las circunstancias" del naufragio.

La migración reversa con el gobierno de Donald Trump

El diario The New York Times reportó que una fuente del gobierno de Panamá que habló bajo condición de anonimato le confirmó que la embarcación no viajaba hacia el norte, sino en un trayecto de lo que se ha venido a llamar "migración reversa".

Se trata de la segunda muerte conocida en esta ruta migratoria hacia el sur abierta a principios de este año, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.



Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, con su dura política de detenciones y expulsiones, y con la frontera virtualmente cerrada a los peticionarios de asilo, la "migración reversa" se ha convertido en un fenómeno.

En su camino de regreso a Colombia, Venezuela y otros países de Sudamérica, tal como lo fue en su camino hacia el norte, Panamá se ha convertido en un paso casi obligado de los que carecen de recursos para pagar por un vuelo.

La Dirección General de Migración reportó a finales de septiembre que este año un total de 18,644 personas habían transitado de norte a sur de forma irregular.