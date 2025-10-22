Encadenamientos y abortos espontáneos: embarazadas denuncian casos de negligencia médica en centros de detención de ICE

Video Sufría depresión postparto y ICE la encerró en una celda de aislamiento por casi dos meses

Un grupo de mujeres inmigrantes embarazadas denunció haber recibido atención inadecuada en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y haber sufrido sangrados, abortos espontáneos, encadenamientos y otros presuntos casos de negligencia médica.

En una carta hecha pública este miércoles por grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), se citan testimonios de embarazadas que afirman haber sido esposadas durante su traslado a dependencias migratorias, recluidas en régimen de aislamiento durante varios días y sin suficiente comida ni agua durante su detención en centros de Basile, Louisiana, y Lumpkin, Georgia.

La misiva forma parte de una campaña más amplia que han llevado a cabo en los últimos meses demócratas y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes para llamar la atención sobre lo que, según denuncian, constituye maltrato a las detenidas embarazadas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido su trato hacia las detenidas embarazadas, afirmando que reciben visitas prenatales regulares, servicios de salud mental, apoyo nutricional y adaptaciones "alineadas con los estándares de atención de la comunidad".

Además, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, aseguró este miércoles que este tipo de detenciones son "inusuales" e implican "una supervisión y revisión rigurosas".

Sin embargo, la agencia no proporcionó cifras sobre el número de mujeres embarazadas detenidas, pese a que los demócratas han solicitado esta información durante meses.

¿Qué presuntas negligencias relataron haber sufrido mujeres embarazadas bajo custodia de ICE?

La ACLU afirmó que, en los últimos cinco meses, se ha reunido con más de una docena de mujeres que estaban embarazadas mientras estaban bajo custodia de ICE, incluyendo algunas que sufrieron un aborto espontáneo durante su detención.

Las mujeres relataron "experiencias sumamente preocupantes", según la carta, incluyendo la falta de traducción durante las consultas médicas y negligencia médica. Una de ellas sufrió una infección grave tras pasar por un aborto espontáneo, según el documento.

Entrevistada por la agencia AP, una de las mujeres aseguró que la mantuvieron esposada durante el traslado a Louisiana, un viaje que duró cinco horas e incluyó dos vuelos. La mujer, que ya fue liberada y dio a luz, habló bajo condición de anonimato por temor a represalias durante su caso en curso.

Un agente le dijo que consideró quitarle las esposas, pero que le preocupaba que escapara. "¿Cómo voy a escapar si estoy embarazada?", le respondió la mujer.

Afirmó que se sintió como si la hubieran secuestrado y que experimentó mareos, náuseas y sangrado vaginal.

Durante su detención, dijo que a las mujeres embarazadas no se les ofrecían dietas especiales y describió la comida como “horrible”. Agregó que las detenidas tenían que "mendigar" por agua y papel higiénico.

¿Qué dicen las directrices de ICE sobre la detención de embarazadas?

“ICE ha emitido órdenes de detención, arrestado y puesto bajo custodia a mujeres embarazadas, incluso después de haber informado a los oficiales sobre su embarazo, en violación de las directrices de la agencia”, se lee en la carta.

Señala en particular que ICE realizó varias detenciones de “mujeres embarazadas a raíz de disputas domésticas. Esta práctica pone en peligro a las sobrevivientes de violencia doméstica, en particular a las embarazadas, quienes son más vulnerables al abuso y la violencia”.

Las directrices de ICE ya establecen que los agentes no deben detener, arrestar ni poner bajo custodia, por una infracción administrativa de las leyes de inmigración, a personas que se sepa que están embarazadas, en posparto o en período de lactancia, según una política enviada a AP por el DHS.

Sin embargo, el documento sí establece que estas personas pueden ser detenidas y mantenidas bajo custodia en circunstancias excepcionales o si su liberación está prohibida por ley.

La carta de la ACLU es la más reciente solicitud para que se investiguen los arrestos y el trato a las detenidas embarazadas por parte de las autoridades migratorias.

Los demócratas del Senado escribieron en septiembre a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem para expresar su preocupación por la "prevalencia y el trato" de las mujeres embarazadas, en posparto y lactantes bajo custodia de ICE.

Exigieron que la agencia dejara de detener a estas personas a menos que existan "circunstancias excepcionales".

"La atención adecuada durante el embarazo es un derecho humano fundamental, independientemente de si se está encarcelado o no y de la situación migratoria", declaró la representante demócrata de California, Sydney Kamlager-Dove.

En julio, firmó una carta del Caucus de Mujeres Demócratas dirigida a funcionarios del DHS, donde expresaba su preocupación por el trato a las mujeres y exigía respuestas, incluyendo cuántas habían dado a luz mientras estaban detenidas.

