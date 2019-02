Si mi esposo regresa a Nicaragua, lo matan o lo desaparecen, dice esposa de migrante en manos de ICE

El 17 de diciembre se presentó ante un juez de inmigración, “pero no le creyó su caso y le dio una orden de deportación”, cuenta su esposa Regina Méndez, al otro lado del teléfono, desde Nicaragua. Por ratos se le quiebra la voz narrando su historia. Luego de una pausa, en voz baja y al borde del llanto, dice: “Si mi esposo regresa a Nicaragua, dos cosas pueden pasar: que lo maten o desaparezca”.

El comienzo de la pesadilla

Camino al asilo

"Una vez estando en ese municipio, mi esposo y otro grupo de personas valientes decidieron alzar su voz e iniciaron las marchas pacíficas en ese municipio que, a esa fecha por temor y falta de iniciativa, el pueblo callaba su voz y no salían a las calles a denunciar los atropellos y pedir justicia”, explica la mujer.

Le negaron el caso

Casi tres meses después, el 17 de diciembre, Martínez se presentó delante de un juez. “Él fue a los Estados Unidos en busca de ayuda, se entregó pidiendo ayuda, refugio. Pidió asilo, pero el juez que atendió su caso dijo que las pruebas que él llevaba no eran suficientes. No las creyó y le dijo que pudieron haber sido inventadas. Yo le dijo que el miedo a la muerte no puede ser inventado, tampoco lo que está pasando en nuestro país”, asegura la mujer.