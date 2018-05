Separación de familias migrantes en la frontera sur de EEUU: el cómo, el dónde y el porqué

¿Hay alguna orden nueva?

¿Por qué quieren separarlos?

“Si no quiere ser separado de su hijo, no los haga cruzar la frontera ilegalmente”, dijo en un discurso Sessions este mes. Y esa idea se repite en el resto de comunicaciones con el gobierno sobre este asunto: quieren disuadir al creciente número de inmigrantes que cruzan por el río o el desierto de manera clandestina.

¿También separan en los puertos de entrada?

Los indocumentados que entran por un punto fronterizo no están accediendo al país de manera ilegal. No son perseguidos criminalmente, pasan por una entrevista de miedo creíble y emprenden un proceso migratorio en el que deberán demostrar que tienen un caso de asilo.

De hecho, se han reportado varios casos de la caravana de migrantes en los que no solo no fueron separados, sino que fueron liberados.

¿Antes separaban familias?



El gobierno de Trump no hace nada ilegal. “No hay ninguna excusa para no penalizar a una persona que haya cometido un delito”, explicó Lilia Velásquez, profesora de Leyes en la Universidad de California en San Diego. “La ley no dice que las personas que tienen niños pequeños no irán a la cárcel”.