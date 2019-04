"Se sentirían como en casa": lo que en realidad pasaría en Los Ángeles si Trump libera allí a los indocumentados

Llegar a una ciudad santuario donde predomina el español, que prohíbe a sus policías cuestionar el estatus migratorio de los detenidos y colaborar en los operativos de ICE, que cuenta con una red de oficinas consulares, que facilita la vida a los indocumentados otorgándoles licencias de manejo y en la cual miles trabajan –aunque no tengan un permiso del gobierno–, son algunas de las ventajas que ellos destacan.

"Cuando llegas a Los Ángeles te sientes muy arropado, identificado. Encuentras tu comida, tantas cosas, esa zona de confort de que hablas con quien sea y hay una conexión. Para mí, Los Ángeles fue un regalo", dice Blanca Olivares, una activista que emigró a esta ciudad hace 17 años y aún no ha logrado legalizarse. "Creo que el plan de Trump sería favorable para ellos (los solicitantes de asilo), incluso como punto de partida si quieren irse a otros estados", agregó.

"Los dejaría en el mejor lugar para los indocumentados"

"No solo los dejaría en el mejor lugar para los indocumentados, sino que les proveería de una visión adelantada de lo que será este país en el futuro: una comunidad diversa que respeta los derechos de todos", añadió.

El activista resalta la ley estatal AB60 que otorga licencias de conducir sin importar el estatus migratorio y la vasta presencia de representaciones de los gobiernos centroamericanos, como dos ventajas que ofrece esta zona del sur de California. "Fuera de San Salvador no hay más salvadoreños que en Los Ángeles; igual sucede en Guatemala y Honduras", menciona Gutiérrez.

Según reportes, el área metropolitana de Los Ángeles es hogar de un millón de indocumentados, siendo la segunda comunidad más grande del país, solo debajo de Nueva York. Pero la falta de papeles no impide que estos trabajen en restaurantes, el sector de la construcción, talleres de costura, fábricas, limpiando casas, cuidando niños o que incluso tengan licencias en la industria de la belleza.

"Yo sí les daría trabajo", expresó una empresaria angelina que pidió no identificar su negocio para evitar represalias de ICE, que endureció sus auditorías contra quienes tengan indocumentados en su nómina.

Por su parte, Aniceto Polanco, un emprendedor del estado de Guerrero, asegura que los migrantes no necesitan un permiso de trabajo para salir adelante en esta ciudad. "Por casi 30 años yo no tuve papeles y nunca sufrí por la falta de trabajo. No hay impedimento para el que quiera salir adelante", afirmó.