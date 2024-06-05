Por qué la entrevista de 'miedo creíble' vuelve a ser clave tras la nueva regla de asilo de Biden

Video "No venimos a hacer daño": migrantes en la frontera reaccionan a la orden ejecutiva que restringe el asilo

La entrevista de miedo creíble se trata del paso más importante tras la entrada en vigor de la nueva regla de asilo promulgada por el presidente Joe Biden el martes, que restringe este beneficio humanitario cuando la frontera se vea sobrepasada con 2,500 detenciones diarias en zonas donde no hay acceso oficial.

Debido a que los registros del lunes, proporcionados por la Patrulla Fronteriza, registraron más de 3,500 detenciones, la nueva norma entró en vigor a la medianoche del martes, el mismo día en que Biden firmó el decreto.

La medida ejecutiva contempla medidas temporales que serán levantadas si el número de arrestos baja a 1,500 diarios. Por encima de esa cantidad la Casa Blanca dijo que las autoridades migratorias consideran que la frontera está “desbordada”.

La restricción señala que, cuando la regla se encuentre activa , quienes crucen de manera indocumentada no serán elegibles para pedir asilo en Estados Unidos y serán colocados en un proceso de deportación acelerada.

Y aquellos extranjeros colocados en proceso de deportación acelerada sólo tendrán oportunidad de ver a un agente o funcionario de asilo si manifiestan un “temor creíble” de ser regresados a su país de origen porque sus vidas están en peligro.

Ahora bien, la regla estipula, además, que estas entrevistas se llevarán a cabo bajo un estándar más riguroso, advierte José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “El inmigrante tiene que manifestar, durante la detención, un temor creíble. Sólo de esa manera su caso podrá ser referido a un agente de asilo para una entrevista posterior”.

Pero la entrevista de miedo creíble no determina que la persona obtendrá asilo. Guerrero explica que, durante esta etapa, el agente determinará si la vida de la persona está en riesgo en caso de ser deportada a su país de origen, o existe una amenaza de tortura bajo el amparo del Comité Contra la Tortura (CAT).

“El estándar que se está aplicando no está basado en posibilidad significativa, sino en probabilidad razonable. Y en el caso que un inmigrante pase esta entrevista, no obtiene inmediatamente el asilo, sino que el proceso solo lo lleva a una retención de deportación (withholding of removal) o la proteccion bajo CAT contra la tortura basado en el estándar razonable”, indica Guerrero.

Mientras el inmigrante permanezca bajo el denominado withholding of removal, no podrá acceder a la residencia permanente, solo a un amparo de deportación de Estados Unidos.

El resto de los casos serán colocados en procesos de deportación acelerados, indica la regla, con excepción de menores de edad no acompañados, quienes serán procesados bajo el Acuerdo Judicial Flores de 1997, y los enfermos o aquellas personas que necesitan atención médica inmediata o urgente.

Menos tiempo, más preocupaciones

La aceleración de los casos de asilo en la frontera preocupa a organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y abogados de inmigración. Argumentan que tomar decisiones aceleradas en unas cuántas horas es ‘contraproducente’ y acarrea nuevos inconvenientes.

La entrevista de miedo creíble, en la mayoría de las veces, se trata de un asunto de vida o muerte. "Los casos de asilo son complicados, la gente que viene en busca de ayuda no trae evidencia que justifique un reclamo, no tiene presente las pruebas para que el agente le otorgue el beneficio”, indica Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en Washington DC.

“Era bastante difícil pedir asilo antes de esta regla. Ahora con la nueva orden no tendrán tiempo suficiente para preparar los casos. O cuando logran entrar, en la frontera les negarán el beneficio porque está activa la restricción anunciada por el presidente”, agregó.

Núñez también mencionó que la orden ejecutiva de Biden mantuvo vigentes dos programas que, aunque limitados, permiten que miles de inmigrantes entren a Estados Unidos legalmente y tengan posibilidad de ajustar sus estatus de permanencia. Se refiere a la aplicación móvil CBP One y el ‘parole’ humanitario que permite el ingreso a Estados Unidos por medio de un patrocinador autorizados por el gobierno de inmigrantes originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

La aplicación CBP One otorga 1,450 citas diarias en puertos de entrada autorizados en la frontera, mientras que el parole humanitario concede 30,000 autorizaciones de entrada mensuales vía aérea con un pasaporte válido.

La entrevista de ‘miedo creíble’

La entrevista de ‘miedo creíble’ es la primera prueba para pedir asilo en Estados Unidos. Y ahora se convierte en el último muro para aquellos inmigrantes que buscan el beneficio. La regla está activa debido a que los cruces indocumentados sobrepasan la capacidad de respuesta del gobierno federal (2,500 detenciones diarias).

Para garantizar un proceso de asilo que no viole las leyes internacionales y nacionales, el gobierno tiene que tomar en cuenta el miedo de la persona y determinar si es creíble mediante una entrevista, sobre todo si durante el proceso el peticionario expresa temor de ser perseguido o torturado si es devuelto (deportado) a su país.

El concepto de ‘miedo creíble’ también se aplica a los ciudadanos extranjeros que han sido deportados y regresan sin autorización a Estados Unidos.

Aquellos que han sido condenados por ciertos delitos y están sujetos a ser deportados, pero que durante el proceso de expulsión expresan el temor de regresar a su país, también pueden argumentar miedo, aunque en esos casos se requiere demostrar miedo razonable, un criterio más elevado y riguroso.

Qué ocurre en la entrevista de ‘miedo creíble’

Hasta antes de la medianoche del martes, pedir asilo era un derecho que tenía toda persona que llegaba a la frontera sur de Estados Unidos, pero bajo la nueva orden ejecutiva de Biden ese derecho no asiste a aquellos que ingresan indocumentados entre puertos de entrada si la restricción se encuentra activa porque se registraron más de 2,500 cruces diarios.

Además, abogados advierten que el hecho de pedir asilo argumentando persecución o tortura no quiere decir que se le permitirá permanecer, o que la persona no pueda ser deportada.

“La entrevista de ‘miedo creíble’ se hace en base al miedo/temor que tiene una persona de regresar a su país de origen porque es perseguida, o tiene miedo/temor de persecución o tortura”, explica Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que durante más de 15 años fungió como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia.

En el caso de aquellos que sean entrevistados por un agente de asilo, durante la entrevista deberán argumentar por qué vienen en busca de asilo a Estados Unidos y, si no les creen la razón por la cual huyeron de sus países de origen, les negarán el beneficio y serán devueltos a México o sus países de origen.

Cómo es la entrevista de 'miedo creíble’

“Consiste en una especie de interrogatorio de lo que le ha sucedido a la persona en su país y si ha sido perseguido, torturado, etc.”, dice Sánchez-Roig.

Si el agente de asilo determina que la persona tiene 'miedo creíble’, el individuo no será deportado y recibirá el estatus withholding of removal.

“La entrevista de 'miedo creíble’ con el agente de asilo es clave y, quizás, el momento determinante sobre su futuro inmediato en Estados Unidos”, explica el libro ‘Inmigración: las nuevas reglas, una gruía de Univision’.

En la entrevista de 'miedo creíble’, “la persona tendrá la oportunidad de explicar las razones por las cuales huye de su país y por qué teme regresar. Las preguntas se enfocarán en el temor de la persona”, dice Sánchez-Roig.

¿Es suficiente con ser buena persona para ganar el asilo? Sánchez-Roig responde que “frecuentemente nos encontramos con individuos que piensan que debido a que se trata de buenas personas o vinieron sólo a trabajar y ayudar a su familia, que esto cuenta para que Estados Unidos les otorgue amparo”.

“Esto no cuenta”, advierte. “Es más, el venir a Estados Unidos solamente porque quiere trabajar no es uno de los factores del asilo. Tenga en cuenta que durante la entrevista el agente de asilo le preguntará: ¿Quién lo persiguió? ¿Quién lo torturó? O, ¿quién le hizo daño? ¿Quién le puede hacer daño si regresa?”

En caso de que la persona que le hizo daño se trata de un funcionario de gobierno, un agente de policía “o alguien asociado y controlado por el gobierno, tiene que detallar estos hechos y explicar por qué lo persiguieron, torturaron, hicieron daño o le harán daño”, precisó Sánchez-Roig.

Causales de asilo en EEUU

De acuerdo con la ley internacional, ratificada por Estados Unidos, las razones o causales de asilo son:

Persecución por motivos de religión;

Persecución por motivos de raza;

Persecución por motivos de nacionalidad;

Persecución por motivos de opinión política; o

Persecución por motivos de membresía en un grupo particular social.

“En esta última se considera la orientación sexual o la discapacidad física”, señala Sánchez.

“Estos son los factores en los cuales se basa el asilo. No basta simplemente que la persona quiera trabajar o sea víctima de un crimen no relacionado con estos factores, como por ejemplo un crimen de extorsión. La persona tiene que especificar el por qué le hicieron daño o quieren hacerle daño. Una explicación en general no será suficiente para que le den protección o amparo”, apuntó.

Otros elementos o información que considere importante el agente de asilo para determinar miedo creíble son:

Cómo se encuentra el solicitante de asilo;

Cómo se encontraba en su país;

Si el gobierno de su país está involucrado en esta persecución, tortura o daño;

Qué hizo o dejó de hacer el gobierno de su país al respecto;

¿Puede la persona que pide asilo trasladarse a otra parte del país y vivir sin esta persecución, tortura, o daños?;

Si no puede hacerlo, ¿por qué?;

¿Tiene otra ciudadanía que no sea la del país nativo?; y

¿Por qué no puede vivir ahí?